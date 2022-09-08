Повлияют ли пожары на продовольственную безопасность, ответил глава МСХ

Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в интервью журналистам в Сенате ответил на вопрос, повлияют ли пожары в Костанайской области на посевы и продовольственную безопасность страны, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Во время пожара в Костанайской области, если и были пострадавшие посевы, то они незначительны, это никоим образом не повлияет на продовольственную безопасность. Мы сейчас ждем окончательные результаты комиссии», - сказал он.

Министр отметил, что потерь урожая в стране нет.

«Как в Костанайской области, так и по Казахстану в целом, на сегодняшнее утро на порядка 60 процентах всех территорий уже урожай собран, если брать зерновые - 11,5 миллиона тонн собрано, из них 9 миллионов тонн пшеницы. Поэтому урожай собирается, потерь нет», - отметил Карашукеев.