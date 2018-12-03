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Повод оценить достижения
Галина Вологодская
На востоке страны стало доброй традицией отмечать важный праздник благодарностью людям, которые вносят реальный вклад в имидж Казахстана как социально ориентированного государства. Чествовать тех, кто делом поддерживает политику Президента Нурсултана Назарбаева. В нынешнем году на торжественную церемонию собрались общественники, предприниматели и представители исполнительных органов власти со всех уголков области. В большом зале областного драматического театра не было ни одного свободного места.