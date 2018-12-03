​Повод оценить достижения

На востоке страны стало доб­рой традицией отмечать важный праздник благодарностью людям, которые вносят реальный вклад в имидж Казахстана как социально ориентированного государства. Чествовать тех, кто делом поддерживает политику Президента Нурсултана Назарбаева. В нынешнем году на торжественную церемонию собрались общест­венники, предприниматели и представители исполнительных органов власти со всех уголков области. В большом зале областного драматичес­кого театра не было ни одного свободного места.

Как отметил в приветственном слове глава региона Даниал ­Ахметов, День Первого Президента стал свидетельством неос­поримых исторических заслуг Главы государства Нурсултана ­Назарбаева в становлении и развитии Казахстана.

– Наш Президент ведет респуб­лику по пути демографических реформ и социально-экономического прогресса, обеспечивая мир и согласие, стабильность и уверенность в завтрашнем дне, – отметил аким. – За эти годы в республике сформирован фундамент новой экономической системы, повысилось качество жизни казахстанцев. Наше государство обрело мировую известность и авторитет как миролюбивая страна, отказавшаяся от ядерного оружия и сформировавшая уникальную модель межэтнического и межконфессионального согласия.

Руководитель Восточно-Казахстанской области напомнил о трудолюбии, сплоченности и патрио­тизме казахстанцев, благодаря которым будут решены задачи, поставленные Президентом в Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». Шесть новых крупных проектов, объявленных Елбасы в статье «Семь граней Великой степи», направлены на исследование казахстанской истории и популяризацию культурного наследия страны. «У народа, который знает и ценит свое культурное наследие, великое будущее – вот главный посыл статьи», – подчеркнул аким.

В торжественной обстановке Даниал Ахметов наградил номинантов конкурса «Жомарт жүрек» – «Доброе сердце». Ими стали 10 меценатов, оказывающих помощь тем, кто в ней нуждается, а также поддерживающих свою малую родину. Например, директор Молодежного ресурсного центра Зыряновского района Майина Лисовцова была отмечена в номинации «Ерен еріктілік». Вес­ной, в момент разрушительного паводка, она организовала сбор вещей и денежных средств для пострадавших семей. Директор ТОО «Шығыс innovation» Евгений Супроненко и руководитель крес­тьянского хозяйства «Жас» Жанат Азимбаев стали номинантами «Жыл меценаты». Их поддержкой пользуются детские дома и семьи, где воспитывают детей-сирот. В Кокпектинском районе предприниматель Кайрат Дюсембаев построил медицинский пункт и приобрел дом для медработника. В Абайском районе знаменитый борец Айбек Нугымаров построил спорткомплекс, в котором совершенно бесплатно занимается любой желающий. И таких примеров очень много.

– Волонтерство – не новое дело, все помнят тимуровское движение, – отметила номинант Майина Лисовцова. – У молодых людей есть запрос на то, чтобы делать добро. Мы на базе нашего центра создали волонтерский корпус, который помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. День Первого Президента для меня важен как праздник политического курса ­Нурсултана Назарбаева. Благодаря Лидеру нации наша республика стала независимым, мирным государством, где в обществе царят благополучие и согласие.

Праздничный вечер завершился концертом с участием звезд казахстанской сцены. Для гостей играл симфонический оркестр акима области.