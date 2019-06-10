Поводы для оптимизма

V слет животноводов прошел в Приаралье на высокой мажорной ноте, став площадкой для подведения промежуточных итогов развития и обсуждения эффективности мер государственной поддержки животноводческой отрасли региона.

Как отмечалось на форуме, за последние годы решены многие актуальные проблемы, в том числе укреплена ветеринарная служба, расширяется кормовая база. Регион добился лидерства в приобретении всех видов племенного скота по государственным программам, вышел из буферной зоны по ящуру и последние пару лет делает уверенные шаги в ­освоении внешнего рынка.

Отрасль стала привлекательной для инвесторов, которые в массовом порядке строят откормочные площадки, создают хозяйства-репродукторы, настал черед и возведения крупного мясоперерабатывающего комплекса. Словом, животноводство в регионе переходит на качественно новый уровень развития.

Поэтому не удивительно, что торжественное открытие форума в живописном урочище Усен Бауы в предгорьях Каратау напоминало праздник. В мероприятии приняли участие аким области Крымбек Кушербаев, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, председатель правления Национального управляющего холдинга «КазАгро­» Ербол Карашокеев, руководители финансовых институтов, ведущие ученые научно-исследовательских институтов животноводства. Вновь прибыли и ставшие традиционными делегатами слетов специалисты сельхозведомств и животноводы из Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Павлодарской областей.

Открывая встречу, Крымбек Кушербаев рассказал о главных достижениях последних 5 лет, отметив, в частности, многократный рост инвестиций. К примеру, по итогам минувшего года в сравнении с 2013-м их объем в АПК увеличился в 27 раз. Экспорт расширился с 3 до 16 видов продукции с долей переработки на уровне 97%.

– Благодаря стабильной поддержке животноводов поголовье скота в нашей области превысило показатели самого благополучного для отрасли 1993 года. За последние 5 лет производство мяса увеличилось в 2,8 раза, молока – в 1,7 – подчеркнул руководитель региона.

Отметил Крымбек Кушербаев и меры, принятые в области по выполнению поручений Первого Президент РК – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева­, который неоднократно отмечал, что аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики.

– В области были проведены комплексные маркетинговые исследования рынков сбыта продукции, разработана агрокарта региона до 2022-го, предусмат­ривающая способы увеличения экспорта к 2021 году в 5 раз, – сообщил аким области, подробно рассказав о ключевых направлениях стратегии.

В частности, в рамках агрокарты начата реализация ряда крупных проектов в сфере животноводства. Например, по программе «Сыбаға» приобретен крупный рогатый скот, организованы 8 репродуктивных хозяйств. Также кызылординцы приступили к строительству молочно-товарного комплекса на 1 200 голов, двух откормочных площадок на 1 000 голов. Созданы 5 птицеводческих хозяйств, позволивших увеличить производство яиц в 1,6 раза.

Много было сказано о развитии племенного животноводства, улучшении кормовой базы, о работе по повышению продуктивности пастбищ, где построено 336 колодцев на общую сумму 3,3 млрд тенге.

– Таким образом, можно сказать, что в Кызылординской области заложена основа для экспорта мясной продукции. В регионе действуют откормочные площадки на 25 тысяч голов КРС. Благодаря выходу из буферной зоны начаты поставки овец и крупного рогатого скота в Россию, Узбекистан, Иран, ОАЭ и Монголию. В целях дальнейшего развития этой сферы будет построен комплекс производственной мощностью 5 тысяч тонн мясной продукции международного стандарта. В будущем планируем развивать производство костной муки, кормов для рыбы и переработку шерсти и кожи, – подчеркнул Крымбек Кушербаев.

Позитивным было и выступ­ление министра сельского хозяйства, поблагодарившего кызылординцев за организацию масштабного мероприятия с участием представителей всех профильных организаций, успешную работу по государственным программам.

– Хотел бы отметить, что именно Кызылординская область в свое время первой поддержала и успешно реализовала государственную программу «Сыбаға», показав хорошие результаты, – сказал Сапархан Омаров.

Говоря о важности развития животноводства, он напомнил, что отрасль не только создает высокую валовую продукцию, но и обеспечивает население важными продуктами питания. В то же время, по его словам, в Казах­стане имеются все ключевые факторы для успешного развития животноводства: пастбищные угодья, орошаемые пашни, трудовые ресурсы.

Подробно остановился министр и на мерах господдержки отрасли, заметив, что в рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса основной упор сделан на повышение производитель­ности труда и увеличение экс­порта переработанной сельскохозяйственной продукции. Напомнил он и о действующих отраслевых программах, которые предусмат­ривают субсидирование не только стоимости сельхозживотных, но и процентных ставок по кредитам и инвестиционных затрат. Запущены специальные программы кредитования для создания фермерских хозяйств в молочном и мясном животноводстве.

В рамках слета состоялись семинары, на которых были рассмотрены актуальные вопросы повышения продуктивности, конкурентоспособности и развития племенного животноводства, меры государственной поддержки. Один из них прошел на базе репродуктивного хозяйства КХ «Бакытжан», специалисты которого поделились опытом работы с тремя породами КРС – аулиеатин­ской, белоголовой и ангус. Были организованы презентации новых проектов, препаратов, выставка сельхозпродукции местных товаропроизводителей, ветеринарной техники, оборудования.

По традиции в рамках слета прошли состязания по нацио­нальным видам спорта, чествование лучших работников аграрной отрасли.