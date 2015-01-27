Повсюду штормит

The New York Times

Liberation

РАДИО ООН

На северо-восток США надвигается сильная снежная буря. Накануне об этом предупредил горожан мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. По прогнозам метеорологов, в ближайшие два дня в некоторых районах может выпасть до 90 сантимет­ров снега. По прогнозам синоптиков, северо-восток США будет находиться во власти холодного циклона до вечера вторника. Занятия в школах планируется отменить, в городе пытаются взять на учет многочисленную армию бездомных.Мэр также сообщил, что надвигающийся снежный шторм может стать самым сильным во всей истории мегаполиса. Он попросил горожан не пользоваться личным автотранспортом и без необходимости не выходить на улицу.В зоне снежного шторма окажутся около 30 млн. человек в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, Массачусетс и Мэн. Коммунальные службы готовят снегоуборочную технику. А жители Нью-Йорка запасаются продуктами, в магазинах выстроились длинные очереди. Многие закупают питьевую воду, свечи, батарейки и фонарики, опасаясь перебоев с водой и электричеством.Часы Судного дня, концепция оценки нависшей над человечеством опасности (в том числе ядерной), недавно перевели на две минуты вперед. Заметную роль в этом сыграло потепление климата.На часах конца света сейчас без трех минут 12. В связи с «чрезвычайными и безусловными угрозами» «неконтролируемого потепления климата, модернизации ядерного оружия по всему миру и наличия огромных ядерных арсеналов» The Bulletin of Atomic Scientists принял решение перевести на две минуты вперед стрелку часов, которые показывают оставшееся время до апокалипсиса.Эта расположенная в США исследовательская организация была создана после Второй мировой войны и занималась преимущественно вопросами распрост­ранения ядерного оружия в условиях холодной войны для оценки опасности сложившейся ситуации. Хотя ядерное оружие и контроль за его арсеналами по-прежнему остаются его приоритетным критерием, с 2007 года упоминаются им и экологические угрозы. Так, специалисты отмечают, что великие мировые державы прикладывают усилия в этом направлении, но считают их совершенно недостаточными. «Несмотря на скромные положительные сдвиги в сфере потепления климата, предпринимаемые в настоящий момент усилия совершенно недостаточны для предотвращения катастрофического потепления на Земле», – считают они.История появившихся после бомбежки Хиросимы и Нагасаки часов Судного дня следовала за ритмом геополитических событий. Так, большую часть 50-х годов стрелки показывали 23:58 в связи с разработкой водородной бомбы. На волне оптимизма после окончания холодной войны в 1991 году они откатились до 23:43, однако сохранение ядерных арсеналов и распространение ядерного оружия, в частности в Индии и Пакистане, вновь приблизило их к полуночи. В озвученном в минувший четверг последнем изменении индекса особого оптимизма тоже не видно: «Часы показывают всего без трех 12 из-за неспособности международного руководства выполнить самую важную задачу: защитить здоровье и жизнеспособность человеческой цивилизации».Часы Судного дня – это символ до конца еще так и не ушедшей эпохи, а также настоящая икона поп-культуры: в легендарном комиксе «Хранители» Алана Мура каждая глава открывается кровавым отображением этих часов. В первой из 12 глав до полуночи остается 12 минут. Мировому руководству нужно не допустить, чтобы мы последовали тем же путем...Реакция международного сообщества на вспышку лихорадки Эбола была недостаточно оперативной. К такому выводу пришли во Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ необходимо извлечь уроки из этой трагедии и реорганизовать свою работу.Выступая на специальной сессии Исполнительного комитета ВОЗ, глава организации Маргарет Чань подчеркнула: вспышка Эболы в Западной Африке – самая масштабная за всю историю существования болезни – застала мировое сообщество врасплох и послужила важным уроком на будущее.– Эбола стала трагедией, которая многому научила весь мир, включая ВОЗ, – в том числе и тому, как предотвращать подобные трагедии в будущем, – сказала глава ВОЗ.По словам Чань, недостатки системы здравоохранения в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне, их исторические, географические и культурные особенности во многом способствовали стремительному распространению вируса. Маргарет Чань, в частности, отметила, что традиционная процедура захоронения умерших в этих странах не соотвествует элементарным мерам предосторожности в условиях вспышки Эболы.– Население, отличающееся исключительной мобильностью, пересекая прак­тически неуправляемые границы, заражали людей на новых территориях, вновь приносили инфекцию туда, где удалось покончить с ней, – добавила генеральный директор ВОЗ. – Системы здравоохранения, и так ослабленные многолетними гражданскими войнами и беспорядками, просто-таки рухнули под бременем болезни.По мнению главы ВОЗ, чтобы избежать подобных ошибок в будущем, организация должна пересмотреть стратегию своей работы в чрезвычайных ситуациях, а также сделать все для того, чтобы быть всегда наготове. Чань заявила о необходимости расширения трудовых ресурсов в сфере здравоохранения, проведения научных исследований и создании новых лекарственных препаратов.В своей речи Маргарет Чань также отметила успехи, которых удалось достичь в борьбе с Эболой, и поблагодарила международных доноров за оказанную финансовую поддержку. Она выразила благодарность отдельным странам и организациям, направившим в регион специалистов, которые наряду с добровольцами проявили огромную самоотверженность и мужество.Генеральный директор ВОЗ заявила, что на сегодня удалось избежать наихудшего сценария и изменить траекторию развития эпидемии. Однако еще не время успокаиваться.