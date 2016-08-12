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​Повторить прошлогодний рекорд
Наталья РЫЖКОВА, Карагандинская область

Отбор и подготовка команды проходят в три этапа. Первый этап завершился формированием из победителей разных конкурсов, проведенных в масштабе региональных командований и родов войск, трех команд по четыре человека. Сейчас прошедшие отбор кандидаты в течение августа проходят в «Спасске» практическую подготовку по программе конкурса. На каждом ее этапе они соревнуются. Уступившие в мастерстве выходят из борьбы. В финале должны остаться четверо сильнейших – трое мужчин и женщина. Эта команда и выступит в международном конкурсе «Воин Содружества», который пройдет с 4 по 10 сентября на полигоне Алабино в России.

«Воин Содружества» – состязание для проходящих службу по контракту сержантов и солдат. Основные цели и задачи такого рода соревнований общеизвестны. Это повышение уровня физической подготовленности, пропаганда здорового образа жизни, воспитание у личного состава стремления к победе. Солдату необходимо развивать способности в умении переносить высокие физические нагрузки и нервно-психическое напряжение.

А лучшим стимулом высокой профессиональной и государственной подготовки у военнослужащих является участие в международных соревнованиях под флагом родины. Раньше в традиционном конкурсе «Воин Содружества» участ­вовали лишь мужчины. Теперь в команды ввели и женщин, которых в армиях стран Содружества немало. Традиционно, чтобы победить на международном уровне, надо стать лучшим на всех пяти этапах. Военнослужащие показывают атлетическое и профессиональное мастерство, огневую подготовку «Снайпер», литературно-художественный и танцевальный уровень в номинации «Кавалер/;Сударыня» и должны блеснуть эрудицией в знании военной истории.

В прошлом году «Воин Содружества» проходил в Казахстане. Тогда военнослужащие нашей страны обошли команды Армении, Беларуси, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана, заняв первые места во всех номинациях и став абсолютными победителями конкурса. 

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