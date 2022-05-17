Повторно разгромил могилы на кладбище мужчина в Алматинской области

Мужчину с психическим расстройством подозревают в осквернении могил в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Полицейские задержали 34-летнего жителя Уштобе, подозреваемого в осквернении мест захоронений. Мужчина страдает психическим расстройством и задержан повторно за повреждение могильных плит и оградок кладбища.

14 мая в Каратальскую районную полицию поступила информация о факте вандализме на кладбище близ села Кишитобе. Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа зафиксировала разломанные надгробные плиты, разбитые таблички, раскуроченные могильные оградки и т.д. В общей сложности осквернению подверглось пять захоронений.

К преступлению оказался причастным 34-летний житель города Уштобе, страдающий тяжелым психическим заболеванием. Выяснилось, что подозреваемого ранее уже уличали в подобных действиях.

«Мужчину в январе текущего года задерживали по подозрению надругательстве мест захоронений на кладбищах близ Уштобе и села Ортатобе. По обоим фактам возбудили расследование, предусмотренное статьей 294 УК РК (Вандализм), но позднее уголовные дела переквалифицировали на статью 314 УК (Надругательство над телами умерших, местами их захоронений). Его мать пояснила, что сын страдает врожденным психическим расстройством, после чего подозреваемого поместили в психоневрологический диспансер и назначили обязательную в таких случаях экспертизу», – сообщил начальник Каратальской районной полиции Рауан Абдраимов.

Как выяснилось, мужчина провел в медучреждении около двух месяцев и, оказавшись дома, вновь принялся «дебоширить» на кладбище.

В полиции зарегистрировали открывшиеся факты и вновь поместили задержанного в Талдыкорганский психдиспансер. После подтверждения медиками психического состоянии подозреваемого материалы дела планируют направить в суд.