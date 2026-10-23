Повторно сел за руль в пьяном состоянии: водитель задержан в Актобе

Фото: Polisia.kz

В Актобе сотрудники патрульной полиции в ходе патрулирования жилого массива Жанаконыс остановили автомобиль ВАЗ, сообщает Polisia.kz.

Поведение водителя вызвало подозрение у полицейских. Освидетельствование подтвердило, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки установлено, что в 2019 году водитель уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и был лишен прав на семь лет. Автомобиль водворен на специализированную стоянку, водитель помещен в изолятор временного содержания.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения мужчине грозит уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет и пожизненного лишения права управления транспортными средствами.



