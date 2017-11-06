​Повышаем рейтинг в УЕФА

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Аскар Султан

«Маккаби» из Тель-Авива после разгромного поражения в нашей столице со счетом 0:4, ­серьезно настраивался на реванш перед своими болельщиками, даже решив провести игру не в своем городе, а на самом известном курорте страны. Но это им не помогло, хотя, не скроем, предпосылки были.

Команда с Ближнего Востока на протяжении почти всех 90 минут матча играла первым номером, оказывала серьезное давление. Но грамотно оборонявшаяся «Астана» не только выстояла (при этом особо хотелось бы отметить действия нашего голкипера Ненада Эрича, который был просто в этот день великолепен), но и смогла провести ключевую ответную атаку на 57-й минуте усилиями нападающего сборной Ганы Патрика Твумаси. Кстати, Патрик мог записать на свой счет и второй мяч, так как минутой ранее он также поразил ворота израильтян, но польский судья Павел Рачковски не засчитал его из-за, как ему показалось, офсайда.

После победы с минимальным счетом 1:0 «Астана» поднялась на вторую строчку в группе «А», которую по прежнему возглавляет испанский «Вильярреал», в свою очередь на выезде обыгравший чешскую «Славию» со счетом 2:0.

Выигрыш чемпиона Казахстана позволил ему улучшить положение в клубном рейтинге УЕФА. Теперь подопечные Станимира Стойлова находятся на 72-м месте (мы поднялись сразу на 5 пунктов), имея в активе 18,750 балла. Лидером рейтинга является мадридский «Реал» (139,000), на второй строке – мюнхенская «Бавария» (121,000), третий – еще один клуб из Мадрида – «Атлетико» (119,000).

Благодаря победе столичной «Астаны» улучшил позицию в рейтинге стран УЕФА и весь Казахстан. Общий коэффициент нашей страны за 5 последних сезонов – 17,375 балла. C этим показателем наша республика поднялась с 28-го на 27-е место. Тройку же лидеров составляют: Испания (95,426), Англия (70,605) и Италия (67,416).

Турнирная таблица.

Лига Европы. Группа «А»

МКомандаИВНПГО

1«Вильярреал»42206–38

2«Астана» 42117–47

3«Славия»41214–45

4«Маккаби»40130–61

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