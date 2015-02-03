Повышается качество – растет экспорт

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Наталья РЫЖКОВА, Темиртау
Запуск кардинально обновленного шес­тиклетьевого стана холодной прокатки в цехе жести АО «АрселорМиттал Темиртау» состоялся без громких речей, в обычном рабочем режиме. Техногенный исполин, подчиняясь человеку за пультом, шумно «вздохнул» и пришел в движение. Из-под могучих валков шести клетей потянулись метры-километры новой продукции. Широкая стальная лента закручивалась на выходе с конвейера в рулон весом до 18 тонн. А сколько рулонов за смену?!
Это первая партия тонкого проката для линии непрерывного горячего цинкования (ЛНГЦ) после реконструкции шестиклетьевого стана. Производительность необъятного агрегата – 850 тыс. тонн в год. Событие вошло в историю металлургического комбината: стоимость модернизации составила 6,5 млн. долларов. Такова цена устремлений известного предприятия быть востребованным на современном рынке сбыта.
Работа была проведена не спонтанно, к ней тщательно готовились. Как уточнил заместитель исполнительного директора по второму переделу Александр Долженко, в мире наблюдается потребность в тонком и широком оцинкованном прокате. Поэтому решение о реконструкции шес­тиклетьевого стана было продиктовано временем. До модернизации ширина холоднокатаной полосы не превышала 1 060 мм. Теперь технические возможности производства расширили металлическую дорожку до 1 250 мм и сделали ее тоньше: от 0,17 до 0,6 мм.
Но не только изменение параметров послужило главной целью технического перевооружения прокатного агрегата. Модернизация повысила качественные характеристики продукции и увеличила надежность техники. Над реконструкцией потрудилось более 200 местных и зарубежных специалистов. Проектировщиком и поставщиком нового оборудования выступила фирма Daniel, она же осуществляла и шеф-надзор за выполнением монтажных и пусконаладочных работ. Генеральный подрядчик проекта – германская компания Losa.
Расчет, слаженность в управлении, жесткая исполнительская дисциплина способствовали выполнению задачи за 12 суток! Им предшествовали в конце прошлого и в начале нынешнего года совместные с фирмой Quacker испытания новой технологической смазки для прокатки с последующим вводом в эксплуатацию. В сжатые сроки произведена автоматизация стана, смонтирована новая электротехническая система управления.
В числе современных мировых технических достижений на прокатном исполине появились транспортировка полосы, перераспределение нагрузки между клетями, система, обеспечивающая чистоту поверхности продукции. Отныне точное измерение натяжения полосы и контроль ее профиля осуществляют датчики тензометрического оборудования. Все это работает на рост качества, повышающего спрос и объемы отечественного экспорта.

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