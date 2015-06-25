Свежий выпуск
Повышать эффективность подготовки политической элиты
Вильмур АУКЕН, директор Национальной школы государственной политики
В этом контексте планируется привнести изменения в текущую деятельность Национальной школы государственной политики (НШГП), созданной в соответствии с Указом Президента от 28 ноября 2008 года № 698 «О некоторых вопросах Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан». НШГП занимается подготовкой государственных служащих на основе международного опыта. И этот опыт показывает, что необходим единый и эффективный образовательный центр при Главе государства, построенный на лучших примерах и развивающий необходимые компетенции для принятия административно-политических решений. В Казахстане таким образовательным центром по подготовке высококвалифицированных государственных служащих – управленческой элиты страны – по аналогии Federal Executive Institute, FEI (США) должна являться Нацио­нальная школа государственной политики.
Для реализации и расширения прогрессивного подхода обучения необходимо предусмотреть статусное и структурное изменение НШГП, которая должна работать напрямую с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и Администрации Президента РК. Реорганизация школы возможна в два этапа.
Первый – подготовительный, сущность которого должна заключаться в переходе от кафедрального принципа работы к программному разделению и переходу к подчинению НШГП непосредственно АДГСиПК и АП. Внедрение программной структуры в школе приведет к повышению академической гибкости, появлению возможности варьирования кадровых, организационных и иных ресурсов под внешними изменениями. Программная структура будет нацелена на усиление административно-управленческих аспектов работы и рационального использования бюджета.
Второй этап – выделение НШГП в самостоятельное учебное образование и наделение школы статусом юридического лица.
Проведенная работа по изучению международного опыта организации функ­циональных структур научных центров и программ обучения ведущих учебных заведений Западной Европы, Азии и Северной Америки подтверждает, что в мире профессиональной программой по подготовке специалистов высшего и среднего звена государственного управления является Executive Program (EP). Курсы программы нацелены на совершенствование знаний и навыков в области политического анализа (policy analysis). Программа ориентирована на подготовку государственных служащих политического уровня и предполагает проведение исследований, анализа и оценки в различных областях социально-экономического развития: в области здравоохранения, образования, экологии, инфраструктуры и иного характера для принятия действенных и верных политических решений. Все вышеуказанное служит фундаментальной основой собственной программы Национальной школы Executive Program с продолжительностью модульного обучения до года с выдачей дипломов особого образца.
В настоящем году НШГП осуществляет уже шестой выпуск слушателей. Цель и миссия школы – подготовить плеяду высокопрофессиональных государственных служащих со стратегическим государственным мышлением, способных вывести Казахстан в число 30 наиболее конкурентоспособных стран мира.
К преподаванию в НШГП привлекаются первые руководители органов государственного управления страны, известные казахстанские и зарубежные ученые, руководители национальных компаний и международных организаций, представители зарубежных дипломатических миссий. Партнером НШГП выступает Сэнфордская школа государственной политики Университета Дьюк (США), совместно с которой сформирована и реализуется уникальная учебная программа. Выбор партнера был обусловлен использованием инновационных технологий обучения и успешным сочетанием лучшего опыта в области обучения государственных служащих.
Школа ведет интенсивную работу по разработке образовательной траектории по обучению магистрантов за рубежом с получением совместного диплома. Взаимодействие кафедр НШГП с профессорско-преподавательским составом Университета Дьюка позволило разработать программу обучения таким образом, чтобы сохранить и развить интеграционный компонент обучения.
По мнению слушателей, все это дает новые знания, новый опыт, знакомства и социальный нетворкинг, потенциальное продвижение по карьерной лестнице.
Программа обучения НШГП включает, кроме международной стажировки, еще и производственную практику по Казахстану. Магистранты знакомятся с ведением отчетности по вопросам кадровой работы, бухгалтерского учета, делопроизводства. Проводят встречи с руководством областей и руководителями аппарата. Свои выводы по изучению регионов они отражают в отчетах.
Отзывы слушателей свидетельствуют: в целом производственная практика была организована на высоком уровне, программы насыщены и информативны. Материалы и полученная информация использованы в исследованиях и отражены в магистерских диссертациях.
Высокие отзывы магистрантов о программе обучения НШГП мы получаем благодаря тому, что концепция развития школы была разработана на основе международного опыта (Сингапурская Школа государственной политики им. Ли Куан Ю, Школа Д. Кеннеди Гарвардского Университета, Лондонская Школа экономики и политических наук, Французская национальная школа государственного управления ENA). При создании НШГП была использована модель Школы Ли Куан Ю и Дубайской правительственной школы – инкрементальный подход, предполагающий прохождение трех фаз и рассчитанный на долгосрочное развитие. Именно обучение, направленное на подготовку управленцев новой генерации через совершенствование образовательной модели, сегодня сконцентрировано на получении слушателями компетенции управленца корпуса «А». Таким образом, приобретается менеджерско-экономический капитал: стратегическое мышление, организованность, коммуникабельность и ориентация на результат.
Успешное партнерство с Сэнфордской школой показывает высокие результаты обучения, многие выпускники школы в свое время были назначены на высокие руководящие должности.
Но было бы неправильно довольствоваться нынешними достижениями. Необходимо и дальше повышать эффективность управления образовательным и научным процессом для подготовки политической элиты Казахстана – резерва президентского кадрового корпуса.

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