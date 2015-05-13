Свежий выпуск Повышать эффективность Лилия СЫЗДЫКОВА

Как отметил ректор академии Болатбек Абдрасилов, семинар даст возможность госслужащим подробно, основываясь на международном опыте, изучить механизмы и технологии проект-менеджмента, понимание принципов которого поможет казахстанским госслужащим повысить эффективность своей работы. Ведущим семинара стал международный эксперт из Великобритании Пол Энтони Брэдли, который является генеральным директором SPOCE Project Management Ltd и имеет свыше 20 лет опыта работы по внедрению проект-менеджмента по системе PRINCE2. В ходе рассчитанного на 3 дня семинара слушатели рассмотрят ключевые моменты принятия решений при ведении проектов, структуру PRINCE2, критерии успешной реализации и ключевые элементы управления проектами. А также обсудят дизайн системы уровней проект-менеджмента.



