Свежий выпуск
Повышать эффективность
Лилия СЫЗДЫКОВА
Как отметил ректор академии Болатбек Абдрасилов, семинар даст возможность госслужащим подробно, основываясь на международном опыте, изучить механизмы и технологии проект-менеджмента, понимание принципов которого поможет казахстанским госслужащим повысить эффективность своей работы. Ведущим семинара стал международный эксперт из Великобритании Пол Энтони Брэдли, который является генеральным директором SPOCE Project Management Ltd и имеет свыше 20 лет опыта работы по внедрению проект-менеджмента по системе PRINCE2. В ходе рассчитанного на 3 дня семинара слушатели рассмотрят ключевые моменты принятия решений при ведении проектов, структуру PRINCE2, критерии успешной реализации и ключевые элементы управления проектами. А также обсудят дизайн системы уровней проект-менеджмента.

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