Повышать правовую культуру

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ
Цель мероприятия – пропаганда ценностей независимости, исторического наследия. Открывая форум, в своем вступительном слове председатель областного суда Ерлан Айтжанов напомнил о многовековой истории казахского народа, которая берет начало от саков, гуннов, тюрков, Золотой Орды, подчеркнул огромную роль в становлении нашей независимости великих казахских батыров. Благодаря деятельности ханов Жанибека и Керея сформировалось современное название казахского этноса.
В свою очередь профессор Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова Алтай Тайжан поделился научными исследованиями о судах биев. Докладчик отметил, что празднование 550-летия Казахского ханства – историческая веха. За годы независимости наша страна достигла больших высот во всех сферах жизни. Поэтому сегодня очень важно, сохраняя темпы экономического развития, укреплять наше единство и государственность. На конференции выступающие также коснулись правовой тематики, в частности роли биев в истории воспитания молодого поколения, необходимости повышения правовой культуры общества.

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