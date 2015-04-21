Повышать правовую культуру Свежий выпуск 586 Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Цель мероприятия – пропаганда ценностей независимости, исторического наследия. Открывая форум, в своем вступительном слове председатель областного суда Ерлан Айтжанов напомнил о многовековой истории казахского народа, которая берет начало от саков, гуннов, тюрков, Золотой Орды, подчеркнул огромную роль в становлении нашей независимости великих казахских батыров. Благодаря деятельности ханов Жанибека и Керея сформировалось современное название казахского этноса.

В свою очередь профессор Актюбинского регионального государственного университета им. К. Жубанова Алтай Тайжан поделился научными исследованиями о судах биев. Докладчик отметил, что празднование 550-летия Казахского ханства – историческая веха. За годы независимости наша страна достигла больших высот во всех сферах жизни. Поэтому сегодня очень важно, сохраняя темпы экономического развития, укреплять наше единство и государственность. На конференции выступающие также коснулись правовой тематики, в частности роли биев в истории воспитания молодого поколения, необходимости повышения правовой культуры общества.



