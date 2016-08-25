Повышать привлекательность транскаспийского маршрута предлагает РК странам-партнерам
Азамат Сыздыкбаев
В Актау состоялась международная конференция с участием представителей стран Каспийского и Черноморского регионов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств РК, АО "НК "Қазақстан темір жолы", Евразийской экономической комиссии, железнодорожных администраций Турции, Азербайджана, Грузии, Украины, Ирана, Литвы, транспортно-логистических компаний.
Основной темой обсуждения стали вопросы формирования эффективной логистики в странах Каспийского и Черноморского регионов. Кроме того, участники конференции обменялись мнениями и информацией о перспективах формирования новых конкурентоспособных транспортных маршрутов.
Вице-президент АО "НК "КТЖ" Канат Алпысбаев рассказал о развитии транспортно-логистической инфраструктуры Каспия – "западных ворот" Казахстана, расширении порта Актау в северном направлении, строительстве паромного комплекса в порту Курык.
"Наши партнеры также активно реализуют проекты по развитию своей инфраструктуры, направленные на развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). В следующем году мы ожидаем завершения строительства железной дороги Карс (Турция) – Ахалкалаки (Грузия), что, несомненно, придаст дополнительный импульс развитию нашего коридора. Практически обеспечив инфраструктурную составляющую ТМТМ, мы должны сконцентрироваться на решении задач по развитию маршрута и повышению его привлекательности в условиях высокой конкурентности с альтернативными сухопутными и морскими маршрутами", – отметил он.
Ожидается, что реализация Казахстаном государственных программ инфраструктурного развития послужит толчком к значительному росту конкурентоспособности страны, повышению ее инвестиционной привлекательности. Кроме того, вышеупомянутые мероприятия будут способствовать устойчивому экономическому росту всех стран Каспийского и Черноморского регионов.