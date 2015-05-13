Повышать социальную ответственность Свежий выпуск 431 Ербол ТИШКАМБАЕВ

Открывая заседание, председатель комитета Ахан Бижанов отметил, что в настоя­щее время в обществе роль бизнеса и предпринимательства не ограничивается только созданием материальных ценностей или получением дохода. Представители бизнеса берут на себя социальные обязательства по созданию новых рабочих мест, улучшению условий труда и участию в решении социально-культурных проблем регионов.

Кроме того, сенатор проинформировал о том, что в Казахстане законодательно закреплены нормы по развитию социального партнерства и заключению коллективных договоров, отраслевых соглашений между работодателями и работниками. В целях стимулирования субъектов частного предпринимательства к решению социальных вопросов проводятся конкурсы «Алтын сапа» и «Парыз». Лидеры бизнеса на протяжении нескольких лет развивают социальные, экологические и партнерские программы в регионах в присутствии своих предприятий.

Сенатор Серик Бектурганов рассказал о законотворческой работе, проводимой депутатами в области развития социального партнерства и бизнеса.

Подводя итоги встречи, сенатор А. Бижанов отметил, что состоявшееся обсуждение послужит повышению эффективности работы по реализации всего комплекса вопросов, связанных со сферой социальной ответственности бизнеса и его правового обеспечения.



