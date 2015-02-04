Свежий выпуск Повышая доверие граждан Ольга ФАЙНШТЕЙН, Астана

Как пояснили в пресс-службе ДВД Астаны, в целях укрепления положительного имиджа сотрудников органов внутренних дел 2015 год объявлен департаментом Годом доверия граждан к деятельности полиции. День открытых дверей для воспитанников детдома – первое мероприятие из запланированных на нынешний год. Все они пройдут под девизом «Доверие народа – сила полиции».

Приветствуя ребят, начальник ДВД Астаны генерал-майор Амантай Аубакиров отметил, что сегодняшняя экскурсия расширит представление гостей о деятельности полицейских. Возможно, многие из них захотят в будущем связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах.

Детям были показаны выступления кинологов и бойцов спецподразделения «Арлан», они осмотрели находящуюся на вооружении полиции спецтехнику, а также экипировку. Кроме того, ребята приняли участие в спортивных соревнованиях, покатались на лыжах, снегоходах, на лошадях конного взвода полка дорожно-патрульной полиции и в упряжке, запряженной ездовыми собаками породы маламут.

В конце встречи каждому ребенку сотрудники полиции вручили подарки.