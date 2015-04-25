Свежий выпуск Повышая градус партнерства Уак МАНБЕТЕЕВ

Официальную делегацию во главе с министром встречали у посольства артисты танцевального ансамбля в красочных национальных одеждах, здесь же, под гордо реющим флагом Малайзии, был исполнен гимн страны.

– Открытие офиса – свидетельство качественно нового уровня взаимоотношений между Малайзией и Казахстаном, укрепления партнерских связей во всех областях двустороннего сотрудничества, – отметил г-н Дато Сери Мохаммед Назри Абдул Азиз. – Новый офис призван способствовать улучшению туристической привлекательности нашей страны и налаживанию торговых связей между малайзийскими и казахстанскими компаниями. В прошлом году нас посетили более 34 тысяч граждан из стран СНГ, и 18 тысяч из них – казахстанцы. Уже достигнута договоренность с авиакомпанией «Эйр Астана», которая три раза в неделю будет осуществлять полеты в Куала-Лумпур.

Министр отметил высокую платежеспособность туристов из Казахстана, объясняя это обстоятельство возросшим уровнем жизни наших сограждан, а также проводимыми в стране экономическими реформами. Офис туризма и торговли в Алматы будет выполнять функции официального представительства профильного министерства в Центральной Азии.

Малайзия на протяжении последних лет стала крупным игроком в сфере международного туризма. В 2014 году в ней побывало 27,4 млн. туристов, которые принесли в казну доход в 1 млрд. малайзийских ринггитов. Туризм стал вторым по величине источником валютных поступлений.

– Алматы всегда открыт для взаимовыгодного сотрудничества на любом уровне. Мы рады открытию в нашем городе официального представительства туризма и торговли Малайзии, – обратился к высоким гостям руководитель управления туризма Алматы Бакитжан Жуламанов. – Мы всегда готовы поддержать Малайзию в любых начинаниях, которые служат налаживанию между нашими странами экономических и культурных связей.

А они уже довольно успешны: 2015 год объявили Годом культуры Малайзии в Алматы. На всем его протяжении в мегаполисе будут проходить тематические ярмарки, парады и концерты.

И одно из этих событий уже состоялось – в городской подземке прошло открытие фестиваля малайзийской культуры.



