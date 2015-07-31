Повышая качество жизни Свежий выпуск 745 Марат ЖАНЫБЕКОВ, вице-президент АО «Государственный фонд социального страхования»

Экономическое процветание нашей страны, социальное благополучие населения являются важными элементами достижения стратегической цели, поставленной Лидером нации, Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым по вхождению в тридцатку развитых стран мира.

В настоящее время в стране создана многоуровневая система социальной защиты населения, важное место в которой занимает обязательное социальное страхование.

Одним из участников системы обязательного социального страхования является АО «Государственный фонд социального страхования» (ГФСС), которое производит аккумулирование социальных отчислений и финансирует выплаты участникам системы обязательного социального страхования, в отношении которых наступил случай социального риска.

Социальному страхованию подлежат работники и самостоя­тельно занятые лица, включая иностранцев и лиц без гражданства (кроме работающих пенсио­неров), постоянно проживающих в Республике Казахстан и осуществляющих деятельность, приносящую доход. Участники системы обязательного социального страхования, за которых уплачены социальные отчисления в ГФСС, имеют право получать социальные выплаты при наступ­лении следующих социальных рисков по: утрате трудоспособности; потере кормильца; потере работы; потере дохода в связи с беременностью и родами, потере дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей); потере дохода в связи с уходом за ребенком по достижении возраста одного года.

Государственный центр по выплате пенсий (ГЦВП) осуществляет персонифицированный учет пенсионных и социальных отчислений, выплаты пенсий и социальных пособий из государственного бюджета, а также производит социальные выплаты получателям из ГФСС.

Централизованная база данных (ЦБД) ГЦВП представляет собой автоматизированную програм­мно-техническую систему, обеспечивающую электронную персонифицированную обработку данных. Система обеспечивает персонифицированный учет обязательных пенсионных взносов в Единый накопительный пенсионный фонд, социальных отчислений в ГФСС. Автоматизирован процесс всех видов социальных выплат, их индексация и перерасчет. ЦБД интегрирована в банковско-платежную систему Казахстана.

В целях автоматизации технологического процесса и, как следствие, повышения оперативности, полноты и достоверности информации с января 2011 года осуществлен переход на электронное назначение социальных выплат с применением электронной цифровой подписи.

Внедрение новой технологии с использованием электронно-цифровой подписи (далее – ЭЦП) и возможности Интернета позволяют гражданам получать социальные выплаты, как говорится, «не выходя из дома». Процедура очень проста и эффективна.

Использование механизма электронного назначения позволило автоматизировать процессы данных при ручной обработке, что, в свою очередь, значительно ускорило работу на всех уровнях, уменьшило негативное влияние на процесс назначения, снизило количество ошибок, обус­ловленных человеческим фактором.

С целью повышения качества предоставляемых государственных услуг и сокращения требуе­мых от заявителя документов прием заявлений на назначение пенсий и пособий, а также социальных выплат из ГФСС осуществляется путем получения необходимых сведений из ведомственных информационных систем посредством оптимизации бизнес-процесса услуг.

Законом Республики Казахстан от 17 марта 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации и автоматизации государственных услуг в социально-трудовой сфере» внесены изменения, в том числе в Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года «Об обязательном социальном страховании».

Данный закон направлен на закрепление положительных изменений в сфере оказания государственных услуг путем оптимизации бизнес-процессов, интеграции информационных систем и базы данных, последовательного расширения сфер применения электронных документов и электронной цифровой подписи, а также портала электронного правительства.

Реализация норм закона позволяет оптимизировать перечень документов: заявитель представляет только те документы, информация о которых отсутствует в информационных системах государственных органов. В свою очередь необходимые документы предоставляются по запросам в информационные системы государственных органов в онлайн-режиме.

Также предусматривается оказание композитных государственных услуг, то есть заявитель, подавая одно заявление на назначение социальных выплат, может получить несколько видов государственных услуг.

С 1 января 2016 года в Казахстане назначение социальных выплат по потере работы из ГФСС участникам системы обязательного соцстрахования осуществляется автоматически при их регистрации в качестве безработных.

Отныне участнику системы обязательного социального страхования достаточно пройти регистрацию в качестве безработного. То есть теперь нет необходимости дополнительно обращаться в подразделение ГЦВП или ЦОН за назначением социальной выплаты на случай потери работы.

Следует отметить, что социальные выплаты имеют право получать только те граждане, которые являются участниками системы обязательного социального страхования. Поэтому работникам следует в обязательном порядке заключать трудовой договор с работодателем.

Также с 1 января 2016 года назначение двух видов социальной выплаты – на случай потери работы, если он зарегистрирован в качестве безработного, а также потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года – будут осуществляться через портал электронного правительства www.egov.kz. Данный механизм будет выглядеть следующим образом: заявитель, осуществивший запрос посредством портала элект­ронного правительства, удостоверяет электронное заявление и сведения, поступившие из информационных систем государственных органов и (или) организаций, своей ЭЦП и направляет его в автоматизированную информационную систему ГЦВП для формирования электронного макета дела.

С 1 января 2016 года также будет внедрена возможность обращения заявителем за назначением социальной выплаты на случай утраты общей трудоспособности из ГФСС, с удостоверением личности, в структурное подразделение уполномоченного государственного органа, проводящее медико-социальную экспертизу, при первичном установлении степени утраты общей трудоспособности.

В целом принятые изменения способствуют облегчению получения, а также повышению эффективности работы по обеспечению доступности информации к государственным услугам. Это позволяет установить альтернативу обращениям за получением государственной услуги в Центр обслуживания населения (ЦОН) и (или) на портал электронного правительства, сократит сроки получения результата оказания государственной услуги. При этом уменьшится количество прилагаемых документов при обращении за оказанием государственной услуги, также появится возможность получения результатов двух государственных услуг по данному обращению.

Система обеспечивает полную автоматизацию всего цикла финансово-информационных потоков при обращении граждан за назначением и получением социальных выплат: персонифицированный учет отчислений; подтверждение участия в системе; формирование электронного макета дела (трансформация с бумажного носителя в электронный вид); исчисление размера пенсии/;пособия; назначение социальной выплаты; расчет потребности в средствах на выплату; осуществление выплаты путем зачисления на лицевые и карточные счета заявителя.

Технологически работа системы характеризуется постоянной актуализацией информации участниками системы, обменом данными между рабочей станцией конечного пользователя и цент­ральным банком данных по высокоскоростным каналам в режиме реального времени.

Внедрение электронного макета и архива получателей социальных выплат способствует улучшению качества и доступности социальных услуг, оказываемых населению.

В настоящее время внедрен и успешно функционирует информационно-справочный Контакт-Центр, посредством которого граждане, позвонив на бесплатный номер 1411, могут получить ответы на интересующие их вопросы социального обеспечения, занятости и трудового законодательства. Кроме этого, обслуживание в Контакт-Центре производится: посредством мобильной связи, с помощью SMS-сообщений, через электронную почту, с использованием Интернета, через WEB- и WAP-порталы.

Качественные изменения в экономической, социально-политической и духовной сферах общественной жизни, обусловленные интенсивным развитием и использованием современных информационно-коммуникационных технологий, обозначили движение к новой фазе развития – к информатизации общества.

Дальнейшее развитие в стране инновационных технологий в сфере социальной защиты населения, в том числе в обязательном социальном страховании, направлено на повышение устойчивости общественного развития, конкурентоспособности страны, благосостояния и качества жизни граждан.



