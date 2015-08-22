Повышая показатели

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Жаксыбек ТУКЕЕВ, заместитель начальника департамента юстиции Астаны
В названных направлениях Есильским и Алматинским территориальными отделами департамента юстиции столицы проделана определенная работа. В частности, отделом по правам интеллектуальной собственности за первое полугодие вынесено пять актов о назначении проверок в отношении субъектов, использующих объекты интеллектуальной собственности, на предмет соблюдения требований Закона РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». Совместно с ДВД Астаны была организована и проведена широкомасштабная акция публичного уничтожения контрафактной продукции. Более 12 тыс. экземп­ляров контрафактных аудиовизуальных произведений было уничтожено на городском полигоне захоронения отходов. Также департаментом постоянно проводятся ежедневные приемы физических и юридических лиц по вопросам интеллектуальной собственности.
В связи с тем что наша страна присоединилась к Гаагской конвенции, территориальным органам юстиции необходимо принимать иностранные документы, поступившие из государств – участников упомянутой конвенции, при наличии апостиля. Как показывает практика, из года в год количество документов, поступающих на апостилирование, увеличивается. За первое полугодие 2015 года поступило 1 643 таких документа. Из них 1 349 – от нотариусов Астаны, 252 – гербовые свидетельства и справки о регистрации актов гражданского состояния из органов РАГС, 42 – от других госорганов. 56 документов возвращены в Центр обслуживания населения по различным причинам. Каждый отказ доводится до руководства ЦОНа.
В Алматинском территориальном отделе по исполнению судебных актов всего находилось 12 816 исполнительных производств. Из них реально окончено 2 322 исполнительных документа на сумму свыше 504 млн тенге. Что на 285 исполнительных производств больше, чем за первое полугодие 2014 года. По взысканию заработной платы на исполнении в отчетном периоде находилось 35 исполнительных производств на сумму 19 млн 452 тыс. тенге, из них окончено 25 на 18 млн.
В Есильском территориальном отделе по исполнению судебных актов на начало 2015 года находилось 4 063 исполнительных производства, из них к концу первого полугодия исполнено в полном объеме 1 694. По взысканию зарплаты на исполнении находилось 41 исполнительное производство на сумму более 47 млн тенге, из них окончено 25 почти на 14 млн тенге.
За отчетный период возбуждено 13 административных дел, которые рассмотрены специализированным межрайонным судом Астаны с привлечением правонарушителей к административной ответственности в виде штрафов. Также отделом направлено 16 представлений в органы внут­ренних дел, по результатам которых возбуждены уголовные дела по статье 430 УК РК. Кроме того, в целях исполнения требований исполнительных документов выставлены временные ограничения для должников на выезд за пределы Казахстана в 174 случаях.

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