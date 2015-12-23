​Повышая профессиональный уровень

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Глеб МАЛЫХ

Семинары и тренинги проходили на протяжении двух дней. В ходе дискуссий и обсуждений затрагивался широкий спектр вопросов, касающихся юридичес­кого сопровождения деятельности компании. Особое внимание было уделено тематике взаимодействия юридических служб цент­рального аппарата КМГ и его дочерних организаций, совершенствованию законодательства в нефтегазовой отрасли, правовому сопровождению вопросов корпоративного управления, а также вопросам противодействия коррупции.

Управляющий директор по правовым вопросам АО «НК «КазМунайГаз» Ержан Жангаулов, выступая с докладом, рассказал о деятельности созданного в нынешнем году Управляющего совета по правовым вопросам, который призван стать диалоговой площадкой для обсуждения и поиска путей решения наболевших вопросов.

– Ресурсы данного совета позволят консолидировать имеющиеся опыт и знания для достижения поставленных целей. Тем более что у КМГ имеется огромный потенциал в вопросах улучшения работы юридических служб, – подчеркнул руководитель правового блока АО «НК «КазМунайГаз».

Было отмечено, что в уходящем году ряды профессиональной республиканской организации, Казахстанского союза юристов пополнились работниками группы компаний КМГ. Вновь принятым членам союза от имени организации торжественно вручили новые удостоверения.

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