​Повышая уровень доверия

На площадку проектного офиса были приг­лашены представители госорганов в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, строительства, земельных отношений, профилактики и противодействия коррупции, оказания госуслуг.

– Наша задача – принять конкретные меры по реагированию и устранению тех недостатков в деятельности госорганов, которые отрицательно влияют на повышение качества жизни наших людей, – пояснил руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Акмолинской области Куаныш Бекбасов.

Прием наглядно показал, что у акмолинцев накопилось немало вопросов по качеству оказания госуслуг, в сфере социальной защиты, земельных отношений, жилищного обеспечения, а также поступления на госслужбу.

– Сегодня нами уделяется большое внимание проведению качественной разъяснительной работы среди населения, – сообщил руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции по Акмолинской области Берген Беспалинов. – На приеме большинство граждан обратились к нам за консультациями по таким вопросам, как постановка в очередь на приобретение жилья, а также получение той или иной услуги, оказываемой чиновниками.

Организаторы отметили, что работа с людьми в подобном формате позволяет повысить уровень доверия населения. А проектным офисом «Ақмола – адалдық алаңы» и впредь планируется проведение таких совместных с госорганами мероприятий на постоянной основе.