Повышение базовой ставки повлекло увеличение доходности банковских депозитов, однако эксперты призывают вкладчиков не забывать о рисках

Национальный банк РК 26 октяб­ря повысил базовую ставку сразу на 1,5 процентного пункта – с 14,% до 16% годовых. Этот шаг регулятор объяснил значительным ускорением инфляции, в результате которой рост цен формируется существенно выше прогнозов.

Задав обновленный индикатор стоимости денег в экономике, Нацбанк создал предпосылки для повышения доходности депозитов, которые составляют значительную долю в фондировании банковского сектора.

Согласно экономической теории, увеличение базовой ставки повышает привлекательность сбережения денег в национальной валюте и противостоит стремлению населения быстро тратить дешевеющие накопления, тем самым еще больше раскручивая инфляционную спираль. Кроме того, повышение ключевой ставки и, как следствие, рост процентного награждения по депозитам удерживает вкладчиков от конвертации вкладов в доллары.

По информации Нацбанка, на фоне роста привлекательности депозитов в национальной валюте и высокого дифференциала ставок между тенговыми и валютными депозитами уровень долларизации в сентябре 2022 года снизился до 35,6%.

В соответствии с существующей практикой Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) 1 ноября утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на декабрь 2022 года. В частности, повышены максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца.

Наиболее высокие рекомендуемые ставки установлены для сберегательных депозитов на 3 и 6 месяцев – 17,5% годовых.

Важно помнить, что самая высокая ставка по сберегательным депозитам компенсируется их крайне низкой мобильностью: вклады этой категории не позволяют пополнять счет и досрочно снимать деньги с него. Наиболее удобные и гибкие условия предлагаются по несрочным депозитам, но и потолок ставок по ним ниже – 15,5% годовых.

Эксперты в области управления личными финансами рекомендуют при выборе вида депозита руководствоваться несколькими факторами. Самый главный – можете ли вы позволить себе «заморозить» на банковском счете определенную сумму ради повышенной ставки? Если да, то выбирайте сберегательный депозит.

Но и здесь есть один нюанс. В период динамичного роста инфляции в выигрыше могут оказаться держатели несрочных вкладов, которые имеют возможность открывать новые, более доходные депозиты по мере рос­та базовой ставки и повышения рекомендуемых уровней доходности со стороны КФГД. Тогда как клиенты банков, выбравшие сберегательные депозиты, лишены такой возможности.