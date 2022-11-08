Экономика

Повышение базовой ставки повлекло увеличение доходности банковских депозитов, однако эксперты призывают вкладчиков не забывать о рисках

Александр Вербинин

Национальный банк РК 26 октяб­ря повысил базовую ставку сразу на 1,5 процентного пункта – с 14,% до 16% годовых. Этот шаг регулятор объяснил значительным ускорением инфляции, в результате которой рост цен формируется существенно выше прогнозов.

Задав обновленный индикатор стоимости денег в экономике, Нацбанк создал предпосылки для повышения доходности депозитов, которые составляют значительную долю в фондировании банковского сектора.

Согласно экономической теории, увеличение базовой ставки повышает привлекательность сбережения денег в национальной валюте и противостоит стремлению населения быстро тратить дешевеющие накопления, тем самым еще больше раскручивая инфляционную спираль. Кроме того, повышение ключевой ставки и, как следствие, рост процентного награждения по депозитам удерживает вкладчиков от конвертации вкладов в доллары.

По информации Нацбанка, на фоне роста привлекательности депозитов в национальной валюте и высокого дифференциала ставок между тенговыми и валютными депозитами уровень долларизации в сентябре 2022 года снизился до 35,6%.

В соответствии с существующей практикой Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) 1 ноября утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на декабрь 2022 года. В частности, повышены максимальные ставки вознаграждения по сберегательным депозитам на 12 и 24 месяца.

Наиболее высокие рекомендуемые ставки установлены для сберегательных депозитов на 3 и 6 месяцев – 17,5% годовых.

Важно помнить, что самая высокая ставка по сберегательным депозитам компенсируется их крайне низкой мобильностью: вклады этой категории не позволяют пополнять счет и досрочно снимать деньги с него. Наиболее удобные и гибкие условия предлагаются по несрочным депозитам, но и потолок ставок по ним ниже – 15,5% годовых.

Эксперты в области управления личными финансами рекомендуют при выборе вида депозита руководствоваться несколькими факторами. Самый главный – можете ли вы позволить себе «заморозить» на банковском счете определенную сумму ради повышенной ставки? Если да, то выбирайте сберегательный депозит.

Но и здесь есть один нюанс. В период динамичного роста инфляции в выигрыше могут оказаться держатели несрочных вкладов, которые имеют возможность открывать новые, более доходные депозиты по мере рос­та базовой ставки и повышения рекомендуемых уровней доходности со стороны КФГД. Тогда как клиенты банков, выбравшие сберегательные депозиты, лишены такой возможности.

Наглядный пример – осень прошлого года, когда клиенты банков открывали годовые сберегательные депозиты по ставке 13% годовых без права досрочного их изъятия и пополнения. Тогда обычные – несрочные – депозиты приносили доходность лишь в 9%. Однако из-за известных геополитических событий, роста инфляции и серии повышений базовой ставки теперь простые «гибкие» вклады приносят владельцам по 15%, тогда как на казавшихся еще в прошлом году сверхвыгодными сберегательных депозитах деньги вкладчиков теперь «заперты» со ставкой 13%.

Именно поэтому в условиях макроэкономической нестабильности эксперты советуют выбирать вклады с гибкими условиями и высокой степенью мобильности, а если и открывать сберегательные депозиты, то выбирать не самые долгосрочные из них, а например трех- или шестимесячные.

Еще одним «золотым правилом» рынка является прямая зависимость между рисками и доходностью. Чем выше ставка вознаграждения по инвестиционному продукту, включая депозит, тем выше риск.

По мнению экспертов, если размер вашего вклада не превышает максимальной суммы гарантирования государством, которая сегодня установлена на уровне 20 млн тенге для сберегательных депозитов в национальной валюте, то волноваться не стоит. Если же вклад выше этой суммы, то есть смысл либо разложить «яйца в разные корзины», то есть по разным банкам и депозитам, либо принимать на себя инвес­тиционный риск.

Важно помнить, что при прочих равных условиях только наиболее надежные банки могут себе позволить предлагать не самые высокие ставки, не испытывая при этом дефицита во вкладчиках.

В поисках самых выгодных инвестиционных предложений на рынке клиенты банков могут встретить рекламу такого продукта как «депозитный сертификат». Ставка вознаграждения по нему, как правило, превышает уровень самых доходных депозитов, а вишенкой на торте иногда выступают розыгрыши или раздача вкладчикам гарантированных ценных призов.

Приобретая депозитный сертификат, необходимо понимать, что этот продукт является не депозитом, а неэмиссионной именной ценной бумагой, следовательно, на нее не распространяется гарантия АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

К слову, в поисках депозита с наиболее привлекательными условиями важно не забывать об условиях, при которых вкладчики могут рассчитывать на получение премии от государства в размере 10% от суммы депозита.

Напомним, на фоне турбулент­ности на валютном рынке, возникшей после начала военных действий в Украине, Нацбанк и Правительство РК объявили о программе защиты тенговых вкладов, предусматривающей начисление премии по депозитам физических лиц за счет средств бюджета.

Премия будет начислена на вклады в тенге, которые были открыты по состоянию на 24 февраля 2022 года. Согласно условиям программы, для получения премии депозит нельзя закрывать в течение года, а если его срок истекает, то вклад необходимо продлить.

Если с депозита за этот год изымались деньги, то премия будет начислена на сумму минимального остатка.

КФГД напоминает, что для получения премии в феврале 2023 года каждый вкладчик до конца текущего года должен обратиться в свой банк и подписать соответствующее заявление. Справедливости ради отметим, что все ведущие банки предложили своим клиентам подписать эти заявления удаленно – в своих мобильных приложениях, что занимает буквально несколько секунд.

По информации КФГД, на 1 сентября 2022 года компенсации подлежат вклады более 5 млн депозиторов. Из них 97% вкладчиков имеют депозит до 5 млн тенге, большая часть из которых (86%) – до миллиона тенге.

«Призываем вкладчиков использовать возможность получения компенсации. Если у вас имелся депозит, открытый до 23 февраля 2022 года, вы вправе получить данную премию. Несмотря на то что предельной суммой депозита для компенсации является 20 миллионов тенге, как показывает статистика, под компенсацию попадают в основном вклады до миллиона тенге», – отметил председатель КФГД Адиль Утембаев.

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