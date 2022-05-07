Фото: primeminister.kz
Правительство , Экономика
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"

Заместитель Премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов подвел итоги рабочей поездки в Жамбылскую область на совещании, прошедшем в Таразском региональном университете имени М.Х. Дулати, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В заседании приняли участие заместители акимов областей, предприниматели, руководители сельхозкооператив, представители госорганов. 

Вице-премьер отметил, что благодаря пилотному проекту по повышению доходов сельчан возросла занятость населения, выросли средние доходы жителей. 

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам повышения доходов населения. В этом направлении ведется системная работа. Пилотный проект доказал свою эффективность. Он, помимо вопросов занятости, новых возможностей получения дохода, также решает вопросы обеспечения продовольствием на региональном уровне», — отметил Ералы Тугжанов.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов доложил о промежуточных итогах реализации пилотного проекта. 

В проекте приняли участие и получили кредит 2478 жителей, а также 11 новых сельскохозяйственных кооперативов из 25 населенных пунктов – это 11 пилотных сельских округов в 10 районах области. 

Основная цель проекта — всесторонняя поддержка сельхозтоваропроизводителей, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, решение вопросов, связанных с продовольственной безопасностью и улучшением качества жизни граждан.

«В результате осуществления первого этапа пилотного проекта доходы каждой семьи в среднем увеличились в 4 раза. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2282. Cоздано 589 новых рабочих мест. Количество получателей адресной социальной помощи снизилось на 65%, безработных – на 36%. По нашим расчетам, за пять лет реализации проекта экономическая эффективность составит 14,9 млрд тенге», — сказал Нуржан Нуржигитов. 

Вице-премьер указал на важность масштабирования положительного опыта Жамбылской области в регионах страны. 

«Для этого необходимо, чтобы каждый из вас внес значительный вклад в общее дело. Главное, чтобы это было доступно любому сельскому жителю, позволяло реализовывать проекты с небольшими инвестициями. Посредством таких проектов мы добьемся повышения доходов сельского населения. Этот проект мы предлагаем назвать «Ауыл аманаты», — сказал Ералы Тугжанов. 

Подпрограмма «Ауыл аманаты» будет реализована в рамках Программы повышения доходов населения. 

В своем выступлении секретарь партии Amanat Эльдар Жумагазиев отметил, что для достижения целей, предусмотренных проектом, в ближайшее время партией будет создан специальный проектный офис. Сначала будет осуществлен сбор статистических данных по каждому дому на селе. Будут учтены географические особенности каждого населенного пункта, земельные вопросы, обеспечение водой, трудовой и финансовый ресурсы. 

Подробный анализ позволит выяснить, для выращивания каких культур подходят районы, какие производства на их территории можно открыть. Эти данные будут переданы местным исполнительным органам. В соответствии с полученным анализом они в дальнейшем будут работать с предпринимателями.

В средне-специальных колледжах технического и профессионального образования необходимо открывать центры квалификации для специалистов, которые будут производить продукцию, отвечающую запросам потребителей.

Вице-премьер поручил принять новую методику статистического учета и собрать «большие данные» по каждому населенному пункту, домохозяйству, человеку, а также провести скрининг и собрать микроданные по каждому селу. Также по итогам скрининга определить экономическую специализацию каждого села, района, области, определить, где и какую продукцию эффективно выращивать в качестве сельскохозяйственного сырья, где и какие перерабатывающие и производственные мощности локализовать с учетом емкости внутреннего рынка и экспортного потенциала. 

«Программа повышения доходов населения направлена, в первую очередь, на повышение занятости в сельской местности. Поэтому при реализации любого проекта необходимо думать о том, какую пользу он принесет жителям.  Задача местных властей, начиная от акима села до главы региона, – оказывать поддержку АПК, принимать меры по развитию несельскохозяйственных видов сельского бизнеса», — сказал Ералы Тугжанов. 

В ходе заседания участники обсудили также вопросы, связанные с решением проблемы дефицита сельхозземель, обучением квалифицированных специалистов в области сельского хозяйства. 

В завершение совещания Ералы Тугжанов дал ряд поручений акимату области и центральным государственным органам по реализации Программы повышения доходов населения. 

Вице-премьер в Таразе также ознакомился с деятельностью центра «Правительство для бизнеса», где предприниматели получают все необходимые услуги по принципу «одного окна». В центре работают менеджеры региональной палаты предпринимателей, АО «НК «СПК «Тараз», микрофинансовых организаций «Тараз» и «Атамекен», АО «НК «Kazakh Invest», банков второго уровня, представители экспертной группы по защите прав предпринимателей, сотрудники госорганов.

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