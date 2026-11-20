Президент поставил задачу довести площадь орошаемых земель до 1,3 млн гектаров к 2030 году, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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«Повышение эффективности орошаемого земледелия – это критически важный вопрос. Сейчас водосберегающие технологии используются на 700 тысячах гектаров орошаемых земель – это меньше половины от их общей площади. К 2030 году предстоит довести охват до 1,3 млн гектаров», - сказал Глава государства.

Правительству поручается внести данный вопрос в календарь постоянной повседневной работы с учетом его особой важности и актуальности.

Кроме того, в стране начата реконструкция и ремонт 4,6 тыс. километров оросительных каналов. Около тысячи километров будут введены в эксплуатацию уже до конца года, что улучшит снабжение 200 тыс. гектаров орошаемых земель.

Правительству предстоит совместно с акиматами увязать планы расширения орошения с водообеспечением, состоянием каналов и мощностью энергосетей.