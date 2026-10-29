Повышение МЗП и мораторий на проверки МСП: Что будет в 2027 году

Минимальный размер месячной заработной платы в Казахстане с 1 января 2027 года будет повышен до 110 тыс. теңге. Об этом на заседании Правительства доложил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, представляя комплекс мер по реализации Послания Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Повышение реальных доходов населения планируется обеспечить за счет устойчивого качественного роста экономики и снижения инфляции. Для этого будут усилены меры по контролю ценообразования в комплексе с тарифной политикой.



В сфере поддержки предпринимательства планируется разработать План по развитию среднего бизнеса, который включит механизмы долгосрочного финансирования, технологической модернизации и снижения административного давления.

«Совместно с депутатами Курултая прорабатывается вопрос введения с 1 января 2027 года трехлетнего моратория на проведение проверок и профилактического контроля субъектов микро- и малого предпринимательства. Кроме того, будут усовершенствованы подходы к вовлечению бизнеса в закупки госорганов и квазигосударственного сектора», — отметил первый вице-министр.

В рамках налоговой политики сформирован пакет точечных изменений в Налоговый кодекс на основе предложений бизнес-сообщества. Вопрос введения повышенной ставки для обладателей крупных состояний будет проработан с учетом международной практики.

«В рамках Послания, Главой государства обозначен курс на «масштабное строительство» инфраструктуры. Для этого создан Фонд инфраструктурного развития», — подчеркнул Азамат Амрин.