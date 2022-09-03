Повышение МЗП: когда внесут изменения в республиканский бюджет

В декабре внесут изменения в республиканский бюджет, направленные на повышение минимальной заработной платы казахстанцев, согласно поручению Главы государства. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Повышение МЗП позволит повысить доходы 1,8 миллиона граждан страны. Для выполнения этого поручения в проекте закона о республиканском бюджете на 2023-2025 годы в декабре будут внесены изменения о повышении МЗП с 60 до 70 тысяч тенге. Для разработки методики определения МЗП и её поэтапного повышения планируем провести необходимые исследования с привлечением экспертов Всемирного банка", – сказала Дуйсенова.

Министр отметила, что по результатам исследования новую методику подготовят до марта 2023 года.