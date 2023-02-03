В пятом и заключительном матче в рамках первенства планеты в группе «B» второго дивизиона женская юниорская сборная Казахстана разгромила Исландию, забросив 7 безответных шайб. 15-летняя воспитанница сатпаевской школы хоккея София Зубкова оформила хет-трик. Помимо Зубковой, шайбы также забрасывали оформившая дубль София Раковская и записавшие на свой счет по одному голу Мадианна Нусупова и Анастасия Филимонова.

Таким образом, казахстанские хоккеистки, одержав пять побед в пяти матчах, завоевали золотые медали и получили повышение в классе. В следующем году они сыграют в группе «А» второго дивизиона. Напомним, что на этом первенстве они ранее обыграли Болгарию – 8:1, Новую Зеландию – 7:1, Бельгию – 5:3 и Эстонию – 8:0.

А теперь о внутреннем первенстве нашей страны. В очередных матчах регулярного чемпионата Казахстана карагандинская «Сарыарка» на выезде встречалась с усть-каменогорским «Торпедо» и одержала две победы со счетом 4:3 (по буллитам) и 5:2 (в основное время). Таким образом «беркуты» набрали 74 очка в 40 матчах, выиграли 36-й поединок в сезоне и обеспечили себе первое место по итогам регулярного чемпионата республики.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: атырауский «Бейбарыс» дома оказался дважды сильнее рудненского «Горняка», выиграв первый поединок со счетом 4:3 в основное время, а второй – по итогам овертайма, 5:4; «Актобе» на своей площадке был сильнее гостившего у него павлодарского «Иртыша»: вначале со счетом 5:4 (по итогам овертайма), а потом и 9:1 (в основное время); в Петропавловске местный «Кулагер» нанес поражение столичному «Номаду» со счетом 2:1, а потом проиграл гостям – 2:4. Ну и, наконец, в Астане состоялась битва двух столиц – наши «Снежные барсы» принимали ташкентский «Хумо» и прогнозируемо проиграли сначала со счетом 0:5, а потом и 0:7.

Также в столице Татарстана, городе Казани, состоялся очередной матч в рамках международной Континентальной хоккейной лиги. Это местный «Ак Барс» принимал наш «Барыс» и добился победы со счетом 2:1. Первыми счет открыли россияне, у которых на 14-й минуте отличился Дмитрий Воронков. Казахстанский клуб отыгрался на 19-й минуте, благодаря шайбе Антона Сагадеева, но вот решающую шайбу «Ак Барс» забросил в дебюте третьего периода, когда отличился Михаил Глухов (43-я минута).

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА

М Команда И Г О

1. «Сарыарка» 40 178–77 74

2. «Хумо» 40 146–67 62

3. «Номад» 42 155–79 59

4. «Бейбарыс» 40 141–118 56

5. «Арлан» 40 151–86 53

6. «Актобе» 42 132–121 50

7. «Горняк» 42 135–130 44

8. «Кулагер» 42 114–107 40

9. «Иртыш» 42 117–195 30

10. «Алматы» 40 84–146 30

11. «Торпедо» 42 85–171 26

12. «Снежные

барсы» 40 48–189 9