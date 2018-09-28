Повышение в России пенсионного возраста снизит миграцию казахстанцев – эксперт

Общество
3301
Лаура Тусупбекова
Фото с сайта Migrant.ru
По мнению национального эксперта в сфере занятости Жаксылыка Кулекеева, повышение в России пенсионного возраста снизит миграцию казахстанцев в эту страну. Такую мысль он высказал  в ходе парламентских слушаний по вопросам развития сферы занятости, сообщает корреспондент Kazprada.kz

"Сейчас в России обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста. И если в Российской Федерации будет увеличен пенсионный возраст, это снизит миграцию казахстанского населения в соседнее государство", - сказал он.

Также, по прогнозам Жаксылыка Кулекеева, в 2030 году численность населения Казахстана может составить 20 миллионов 690 тысяч человек.

"Но, возможно, эта цифра увеличится. К этому может привести внешняя и внутренняя политика республики", - отметил он.

Кроме того, по расчетам эксперта, к 2030 году в стране  может появиться город с двухмиллионным населением – Алматы.

Популярное

Все
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
После публикации в «Казправде»
Решительный шаг к независимости
Чеченка с казахской душой
Первый шаг в самоопределении страны
Этот день изменил судьбу
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
Знание языка способно изменить жизнь
«Самостоятельности у шахт не было»
С заботой о старшем поколении
Не просто дата в календаре
«Мы, запевалы бури, провозглашаем новый век!»
Никогда не рано для любви... к Родине
Первый построенный в Мангистау военный катер спустили на воду
Общее дело
Почему фильм «Қыз-Жібек» называют визиткой Великой степи?
Никогда не поздно
Соберемся вместе
На высоте независимости
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Реконструкция близится к завершению
Засоряют Большой Алматинский канал
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
День Республики – символ гордости и независимости
Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Запущен новый завод
Прокуроров освободили от занимаемых должностей в Алматинской области
Уроки казахского: книги, фильмы и музыка помогут овладеть языком
Назначен заместитель председателя КНБ РК
В Жамбылской области отметили Международный день белой трости
Куда поехать казахстанцам с наступлением холодов
Несчастный случай на шахте «Саранская»: спецкомиссия приступит к расследованию
Сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды
Казахстанца с поддельными документами задержали в Акмолинской области
Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом

Читайте также

Сертификаты на квартиры вручили работникам культуры в Астане
Алматинская область празднует День Республики
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской об…
Цифровой этикет: как вести себя в родительских чатах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]