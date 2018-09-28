Фото с сайта Migrant.ru
По мнению национального эксперта в сфере занятости Жаксылыка Кулекеева, повышение в России пенсионного возраста снизит миграцию казахстанцев в эту страну. Такую мысль он высказал в ходе парламентских слушаний по вопросам развития сферы занятости, сообщает корреспондент Kazprada.kz
.
"Сейчас в России обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста. И если в Российской Федерации будет увеличен пенсионный возраст, это снизит миграцию казахстанского населения в соседнее государство", - сказал он.
Также, по прогнозам Жаксылыка Кулекеева, в 2030 году численность населения Казахстана может составить 20 миллионов 690 тысяч человек.
"Но, возможно, эта цифра увеличится. К этому может привести внешняя и внутренняя политика республики", - отметил он.
Кроме того, по расчетам эксперта, к 2030 году в стране может появиться город с двухмиллионным населением – Алматы.