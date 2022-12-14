Повышение зарплат на ТЭЦ в компетенции акимов – глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе, отметила, что вопрос повышения зарплат сотрудникам государственных ТЭЦ ранее уже был внесен в соответствующее постановление, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы премьер-министра РК

«Если это коммунальные предприятия, мы уже внесли в сентябре изменение в постановление, где местным исполнительным органам дано право делать надбавки до 50%. Поэтому такое право сейчас у акимов есть», – сказала министр.

Журналисты уточнили, означает ли это, что зарплаты работников ТЭЦ будут увеличены.

«Например, город Астана этот вопрос решил, были вопросы по городу Актау, эти вопросы решили на местах. Поэтому сейчас это будет рассматривать каждый аким исходя из финансовых возможностей, и второе – исходя из уровня заработной платы своих коммунальных предприятий, это те, которые финансируются из бюджета. А те, которые акционерные общества, которые сами устанавливают заработную плату, это уже другой сектор, частный», – отметила Дуйсенова.

Она подчеркнула, что только для коммунальных предприятий действует единая методология оплаты труда.

«Если это предприятие коммунальное, есть единая методология, она исходит из стажа работы, базовой ставки, которую получает и третье – надбавки, которые предусматриваются. По этим трем показателям каждому местному исполнительному органу и плюс отраслевому министерству, например, Министерству индустрии нужно будет рассмотреть», – пояснила глава Минтруда.