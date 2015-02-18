Повышение зарплаты госслужащих предлагают перенести на 2016 год

Перенести реализацию повышения заработной платы государственных служащих с 1 июля 2015 года на 1 января 2016 года предлагают в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Социальные инициативы, которые были высказаны, – это внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих и повышение уровня оплаты труда госслужащих корпуса Б и увеличение пособий по инвалидности и утере кормильца, их исполнение переносится на 2016 год. У нас было запланировано в июле, теперь на 2016 год. То есть отказа от этого не будет", – сказала депутат Мажилиса Гульжан Карагусова в ходе собрания фракции партии "Нур Отан" в Мажилисе Парламента РК.
По ее словам, основными направлениями сокращения расходов, которые составляют 690 млрд 256 млн тенге, будут новые проекты и программы, которые были запланированы на 2015 год, но еще не были начаты, их срок реализации и начала перенесен на 2016 год. Продолжающиеся высокозатратные и продолжительные по реализации проекты также перенесли на 2016 год. Программы и расходы, в которых выявлена низкая эффективность, будут сокращены.
"По нашим же предложениям сокращены командировочные, представительские, капитальные расходы на проведение аналитических, консалтинговых исследований. Отдельные расходы в сфере информации, а также административные расходы", – добавила депутат.
В социальной сфере, как отметила Карагусова, доля расходов по четырем направлениям в целом остается той же самой – 39–40 %, то есть на уровне первоначально утвержденного бюджета.
"В то же время некоторые социальные программы будут видоизменены. В частности, направления Дорожной карты занятости будут актуализированы с целью усиления ее эффективности. Так, первое направление программы "Обеспечение занятости высвобождаемых наемных рабочих и целевых групп населения посредством их вовлечения в реализацию инфраструктурных проектов" предложено осуществлять в рамках программы "Нурлы жол". Также в рамках программы, на которую сокращение очень незначительно, – это развитие регионов", – пояснила она.
Второе направление по развитию предпринимательства на селе будет гармонизировано и трансформировано в "Дорожную карту бизнеса-2020" с сохранением предусмотренных ранее условий.
Третье направление программы, связанное с обучением и содействием в трудоустройстве, предложено реализовывать за счет расширения целевых программ местных исполнительных органов.
"Расходы на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования все-таки уменьшены на 12,3 миллиарда тенге. В связи с этим подушевое финансирование с начала 2015 года после эксперимента в ЮКО решено производить только в 10–11-х классах. Поэтому 7,3 миллиарда тенге будут переданы местным исполнительным органам на те же социальные программы", – сказала председатель Комитета по финансам и бюджету.
По ее словам, появятся новые целевые программы, которые будут финансироваться за счет сырьевого трансферта в рамках программы "Нурлы жол", которая также немного трансформируется. На эту программу дополнительно выделят 716 млн тенге.
"Таким образом, у нас теперь из Национального фонда идет гарантированный трансферт в соответствии с бюджетным кодексом – это миллиард 702 миллиона тенге и целевой трансферт в рамках программы "Нурлы жол" – это 783 млн 499 тысяч тенге", – сообщила мажилисвумен.
Кроме того, из 500 млрд тенге, которые были выделены на фонд проблемных кредитов, на 250 млрд тенге будет увеличен резерв Правительства.
Однако депутат Мажилиса Парламента РК Омархан Оксикбаев высказался против переноса повышения зарплат гражданским служащим.
"Данные бюджетные поправки направлены не только на экономию, но и на эффективность бюджета. В то же время я хотел бы обратить внимание на один момент, где была четкая установка в очередном Послании Главы государства об увеличении заработной платы гражданским служащим. И мы в этом бюджете наблюдаем перенос сроков реализации увеличения заработной платы гражданским служащим. Все-таки Глава государства говорил, что социальные гарантии Правительство должно полностью исполнять. Я думаю, что в коридорах Парламента должен найти обсуждение этот вопрос, и мы должны все-таки при рассмотрении этого проекта обратить на это серьезное внимание", – напомнил он.