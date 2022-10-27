Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов повышает максимальные ставки по депозитам в тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.

С 27 октября 2022 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана пересмотрел в сторону увеличения максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на октябрь и ноябрь 2022 года.

Новые размеры максимальных рекомендуемых ставок действуют с 27 октября текущего года.