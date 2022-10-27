Фото: Kazpravda.kz
Экономика

Повышены максимальные ставки по депозитам в тенге

Казахстанский фонд гарантирования депозитов повышает максимальные ставки по депозитам в тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.

С 27 октября 2022 года Казахстанский фонд гарантирования депозитов вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана пересмотрел в сторону увеличения максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев на октябрь и ноябрь 2022 года.

Новые размеры максимальных рекомендуемых ставок действуют с 27 октября текущего года.

 

Популярное

Все
Долг ответственностью краcен
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Все дело – в контенте
По широкому кругу вопросов
Звонкое наследие Амре
Агиткампания в недрах страны
Награда за спасение детей
Для сильных духом
С книгой для жизни
Нешуточные страсти на арене
«Сарыарка» идет без поражений
Настроить сердце на здоровый ритм
Обсудили ряд проблем
Остаться в живых
Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист
Пиши и сокращай
Добро побеждает
Позвоните кандидату
Масштабная работа
Голос Турана
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Владимир Путин прибыл в Астану
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Экономика
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали пр…
Экономика
Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов
Мажилис , Экономика
Депутат Рау предлагает обсуждать с Парламентом международны…
Мажилис , Экономика
Казахстан возьмет займ у МБРР для финансирования дефицита б…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]