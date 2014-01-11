Повышены тарифы

Причина удорожания - увеличение отпускной цены поставщиков и рост стоимости передачи энергии по сетям. Экибастузская ГРЭС подняла цены на 10% - с 7,3 до 8 тенге, Алматинские электрические станции - на 5% - с 7,8 до 8,2 тенге, Жамбылская ГРЭС - на 2% - с 8,3 до 8,5 тенге. Как следствие, стоимость передачи электроэнергии по сетям КЕГОК выросла на 20%, подорожали и технологические услуги.

Таким образом, с 1 января 2014 года тариф для потребителей алматинцев вырос на 6,8%. Все необходимые процедуры, как сообщили в «Алматы Энергосбыте», согласованы с Антимонопольным комитетом. Несмотря на активно внедряемую городскими властями политику энергосбережения, количество потребленной электро­энергии в мегаполисе за последний год увеличилось на 200 млн. киловатт-часов. Специалисты «Алматы Энергосбыта» объясняют это расширением сети пользователей.

Уак МАНБЕТЕЕВ,

Алматы