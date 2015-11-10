​Повысили квалификацию

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Светлана АБЕНОВА

Пилотный проект охватил все регионы страны и 14 приоритетных секторов экономики. Организаторами мероприятия в Усть-Каменогорске выступили РГУ «Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по ВКО» и филиал РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК.

В Восточном Казахстане обучение проводилось для работников автомобильного транспорта, цветной металлургии, горно-добывающей и химической промышленности.

«На протяжении пяти дней обучающие тренинги для 120 слушателей провели ведущие специалисты по вопросам технического регулирования, стандартизации, законодательства о ЕАЭС, соразработчики важнейших документов ВТО», – рассказывает Адия Байшокина, и. о. директора Восточно-Казахстанского филиала «КазИнСт».

Аналогичные семинары в рамках второй пятилетки ГПИИР и Комплексного плана по совершенствованию системы технического регулирования и метрологии до 2020 года после Усть-Каменогорска предстоит провести также в Астане, Алматы и Кызылорде. В общей сложности соответствующую квалификацию повысят 1 300 работников различных отраслей экономики.

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