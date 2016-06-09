Повысить бдительность и ответственность

В первую очередь хотелось бы выразить соболезнования семьям погибших наших граждан. Со своей стороны я поддерживаю дейст­вия правоохранительных органов – силовые структуры работали в верном направлении. Считаю их действия правомочными и оправданными.

Мое мнение на этот счет не единственное. Начальник информационно-издательского дела Национальной гвардии полковник Куаныш Кожахметов в своем интервью одному из электронных изданий рассказал, что солдаты и офицеры воинской части, подвергшейся нападению при событиях в Актобе, в тот день несли службу в обычном режиме. То есть у них не было при себе автоматов с патронами. Только штык-ножи и дубинки. При этом преступникам не удалось прорваться за заграждения перед КПП. Что касается вооруженных нападавших, то они, обстреляв здание, попытались прорваться к складу. В Нацгвардии также считают, что военнослужащие дейст­вовали четко и слаженно. По инструкции часовой сообщил о нападении дежурному части. По тревоге был поднят внутренний караул, который, кстати, и противостоял нападавшим.

Насколько мне известно, командование Нацгвардии будет ходатайствовать перед руководством МВД РК о награждении погибших воинов посмертно и оказании денежной компенсации их семьям согласно Закону РК «О социальной защите военнослужащих и членов их семей». Раненым бойцам тоже должна быть оказана поддержка.

Радикальные настроения уже несколько лет нарастают в Актобе, Атырау, и это только по моей информации. Считаю, что в этом ключе сейчас предостаточно работы для правоохранительных органов. Необходимо четко отслеживать и пресекать попытки дестабилизации нашего общества, которые направлены на разрушение мира и согласия в стране.

Сложившаяся ситуация просто обязывает наших граждан отнестись к произошедшим событиям очень серьезно. «Желтый» уровень террористической опаснос­ти, который объявлен в стране, касается не только правоохранительных органов. Повышение бдительности и ответственности необходимо каж­дому из нас, чтобы вместе противостоять угрозам. Люди должны стать более бдительными, хотя бы для того, чтобы не допустить новых инцидентов, а тем более новых жертв. Особенно это касается молодежи, которой необходимо объяснять: активная жизненная позиция полезна не только им, но и государству, которое им предстоит когда-то унаследовать. Опять же со стороны государства сегодня просто необходимо привлекать молодежь к учас­тию в политической жизни страны. Чтобы наши с вами дети не искали самореализации, примыкая к чуждым религиозным течениям.