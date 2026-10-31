Повысить доступность услуг и обеспечить учет средств

Общество,Медицина
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Система обязательного социального медицинского страхования продолжает укреплять позиции. По итогам девяти месяцев 2026 года доля средств ОСМС в общем объеме финансирования отрасли достигла 54%. Одновременно город усиливает работу по вовлечению жителей в систему страхования и внедрению цифровых инструментов контроля за оказанием медицинской помощи. Следующая задача – повысить дос­тупность услуг и обеспечить проз­рачность использования средств.

коллаж из архива "КП"

О результатах работы и дальнейших задачах отрасли на заседании коллегии по итогам работы за девять месяцев текущего года рассказала директор городского филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Сауле Дуйсенбаева.

С начала этого года ФСМС Шымкента заключил договоры со 174 медорганизациями. В их числе 34 государственных и 140 частных учреждений. Впрочем, рост доли страхового финансирования не конечная цель. Важнейший показатель эффективности системы – возможность пациента своевременно получить необходимую помощь, а также соответствие оплаченных услуг фактически оказанным.

По данным городского филиала фонда, статус застрахованных имеют 84,4% населения Шымкента. Значительная часть жителей пока остается вне системы ОСМС: работа по охвату более 197 тыс. незастрахованных горожан продолжается.

Для расширения страхового покрытия используются и возможнос­ти местного бюджета. За его счет страховым статусом обеспечены более 47 тыс. граждан.

Работа с незастрахованными жителями остается одной из ключевых задач. За статистикой стоят конкретные люди, для которых своевременное обращение к врачу, прохождение диагностики и получение необходимого лечения могут иметь принципиальное значение.

Еще одно направление работы – внед­рение цифровой системы QALQAN. Ее развитие нацелено на повышение прозрачности мед­услуг и контроля за целевым использованием средств. Цифровые инструменты способны облегчить выявление несоответствий, укрепить доверие граждан к ОСМС.

Однако эффективность цифровизации определяется не только внедрением­ новых технологий. Не менее важны дос­товерность данных, соблюдение прав граждан, защита персональной информации и оперативное устранение нарушений. В конечном счете цифровой конт­роль должен служить интересам пациента: помогать обеспечивать соответствие оплаченных услуг фактически оказанной помощи и рациональное использование средств, предназначенных для охраны здоровья населения.

Отдельное внимание уделяется обращениям жителей. За девять месяцев 2026 года в городской филиал фонда поступило 646 обращений – на 30,4% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. Из общего числа 406 обращений удалось оперативно урегулировать через службы поддержки пациентов медорганизаций.

Однако необходимо также учитывать характер жалоб, причины их возникновения и то, насколько полно решаются проблемы граждан. Службы поддерж­ки пациентов играют важную роль в разрешении вопросов непосредственно на уровне мед­организации. Чем быстрее человек получает разъяснение или помощь в урегулировании спорной ситуации, тем меньше вероятность затягивания проблемы и необходимости дальнейшего обращения в другие инстанции. В этом смысле работа с обращения­ми – не только административная процедура, но и один из способов выявлять системные недостатки, совершенствовать организацию медицинской помощи и укреплять обратную связь с населением.

Подводя итоги обсуждения, заместитель акима Шымкента Арман Сабитов подчеркнул необходимость дальнейшего расширения охвата населения системой ОСМС, повышения качества и доступности медпомощи, а также усиления контроля за эффективным использованием выделенных средств. Он отметил, что нужно обеспечить финансовую устойчивость медицинских организаций и рациональное распределение ресурсов, гарантировать, чтобы механизмы финансирования работали в интересах населения, а граж­дане могли своевременно получать необходимую помощь.

Достижение этих целей предполагает согласованную работу фонда, медорганизаций и местных исполнительных органов. Важны информирование общества, своевременное определение страхового статуса людей, развитие механизмов обратной связи и повышение прозрачности расчетов за медицинские услуги.

#медицина #Шымкент #ОСМС

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