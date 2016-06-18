Статьи Повысить эффективность бюджетного планирования Лаура ТУСУПБЕКОВА

Председательствовал на совместном заседании спикер Мажилиса Бактыкожа Измухамбетов. С докладами на заседании выступили министр финансов Бахыт Султанов и председатель Счетного комитета Козы-Корпеш Джанбурчин.

Б. Султанов, в частности, отметил, что главная особенность исполнения республиканского бюджета 2015 года – его антикризисная направленность и стабилизирующая роль. По информации министра финансов, сохранены и профинансированы в полном объеме все социальные обязательства государств. По программе «Нұрлы жол» через бюджетный формат освое­но 492 млрд тенге и 215 млрд тенге – через холдинг «Байтерек». Создано 80 тыс. рабочих мест, построено 456 км автодорог, принято почти 11 тыс. квартир, прокредитовано 342 проекта МСБ.



Агропромышленный комплекс профинансирован на сумму 220 млрд тенге, мероприятия программы индустриально-инновационного развития – на 127 млрд тенге.

Отмечено, что установлено нарушений на сумму 388 млрд тенге. Из них 4,6 млрд тенге – прямые нарушения, 383 млрд тенге – процедурные.

Председатель Счетного комитета К. Джанбурчин акцентировал внимание на основных проблемах исполнения республиканского бюджета. Прежде всего это неиспользование в полной мере потенциала дополнительных поступлений в бюджет. По словам К. Джанбурчина, в отчетном периоде сумма неэффективно использованных бюджетных средств составила 459,2 млрд тенге, неосвоение средств республиканского бюджета – 7,8 млрд тенге.



Отметив, что корректировки бюджета, проводимые в конце года, – следствие неэффективного управления бюджетными программами, председатель Счетного комитета предложил рассмотреть вопрос о запрете выделения бюджетных средств администраторам бюджетных программ и субъектам квазигосударственного сектора в конце отчетного финансового года. В целом в 2015 году общая сумма нарушений, выявленных Счетным комитетом, составила 1,6 трлн тенге, из которых 1,2 млрд тенге – финансовые нарушения.



Содоклад от Мажилиса сделал член Комитета по финансам и бюджету Кожахан Жабагиев, от Сената – член Комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина.

Говоря о системных недостатках, К. Жабагиев, в частности, отметил низкое качество бюджетного планирования, отсутствие действенных подходов к составлению стратегических планов и оценки их реализации, слабое налоговое и таможенное администрирование, неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию инвестиционных проектов, а также отсутствие прозрачности в бюджетном процессе. Несмотря на это Правительство обеспечило исполнение доходной части бюджета на 105,7%. Однако в результате двух уточнений бюджета доходная часть была уменьшена на 938,2 млрд тенге.



Говоря о расходной части, К. Жабагиев подчеркнул, что 16 млрд тенге остались неосвоенными. Напомнив, что вступил в силу Закон «О гос­аудите и финансовом контроле», он выразил надежду, что в дальнейшем будет обсуждаться количество предотвращенных финансовых нарушений, а не уже совершенных.



Сенатор Ольга Перепечина озадачилась вопросом эффективности субсидирования и кредитования через субъекты квазигосударственного сектора. Изучив вопрос, сенатор констатировала, что конечная ставка для заемщика остается невыгодной и слишком высокой из-за двойной маржи банков и холдингов.



– Если в маржу банка заложены все риски невозврата и операционные издержки, то непонятно, почему маржа холдингов такая высокая. Сегодня она составляет 3–4%, – сказала депутат.

По ее словам, необходимо уточнить правила, сократить маржу холдингов там, где риски уже взяли на себя банки второго уровня. Кроме того, необходимо, чтобы холдинги быстрее отдавали средства конечным пользователям, а не размещали их на депозитах как свободные остатки.



– Это актуальная проблема, имеющая широкий общественный резонанс. Ее Правительству предстоит решать в приоритетном порядке, – подчеркнула сенатор.

О. Перепечина добавила, что, кроме этого, имеет место быть проблема остатков свободных средств на контрольных счетах наличности, которые выделены республиканским бюджетом субъектам квазигосударственного сектора. При этом подобное положение вещей имело место и при рассмотрении отчетов об исполнении бюджетов в предыдущие годы, но, как показывают реалии, выводы сделаны не были: проблема не устранена. В связи с этим сенатор считает целесообразным изменить подходы по выделению средств в уставные капиталы квазигосударственному сектору.

Мажилисмен Омархан Оксикбаев выразил опасение растущим внешним долгом Казахстана. Тревогу депутата вызывает тот факт, что деньги заимствуются на покрытие дефицита республиканского бюджета.



– Такого в истории независимого Казахстана не было. В 2015 году на погашение дефицита республиканского бюджета было использовано внешних займов более 1,1 триллио­на тенге – это в 9 раз больше, чем в 2013 году. Как видно из отчета, практически 16% затрат республиканского бюджета осуществляем за счет бюджетных займов. Вместо того, чтобы жить по средствам, мы влезаем в долговую яму. Только на этот год уже заимствовано 2 миллиарда долларов на покрытие дефицита республиканского бюджета, – возмутился депутат.



Однако Премьер-Министр Карим Масимов тревогу депутата не разделяет. Глава Правительства назвал долговую политику балансом между развитием и внешними займами.

– Это важный вопрос, это вопрос стабильности государства. Мы считаем, что нужно находить баланс между своим развитием и внешними займами. В то же время я думаю, что сотрудничество с такими меж­дународными институтами, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк, помогает нам не только инвестировать в нашу экономику, но и проводить структурные реформы в целях повышения конкурентоспособности нашей страны. Но я с вами соглашаюсь, в особенности после коррекции курса тенге, что внешние займы, поскольку они в основном в долларах США, подходят к порогу какой-то грани, – сказал глава Кабмина.



Он сообщил, что на Совете по экономической политике по поручению Президента будут рассматриваться вопросы по внешнему заимствованию, использованию средств Нацио­нального фонда, использованию и управлению ЕНПФ, вопросы, связанные с обязательным медицинским страхованием, и реформирование банковского сектора.

– Одним из стимулов для роста экономики является дальнейшее увеличение жилищного строительства. Одно из новых направлений в этой программе – подведение инфраструктуры для индивидуального жилищного строительства через акиматы областей. Поэтому часть ресурсов будет направлена на развитие инфраструктуры индивидуального жилищного строительства, – пообещал Премьер-Министр.

Депутат Шавкат Утемисов в целом поинтересовался, каковы будут дальнейшие меры Правительства, связанные с развитием антикризисной программы. Отвечая на этот вопрос, глава Правительства, в частности, отметил необходимость повышения производительности труда в сельском хозяйстве. Собственно поэтому, подчеркнул К. Масимов, и был поднят статус министра сельского хозяйства до должности вице-премьера.



Говорилось в ходе совместного заседания и о необходимости взять на жесткий контроль вопросы разработки, принятия и реализации стратегических и программных документов. Так, депутат Сергей Симонов отметил, что стратегические планы государственных органов утверждаются приказами самих министров, но согласовываются с Министерством национальной экономики, которое отвечает за стратегическое планирование в стране.



– Поэтому министерству нужно быть жестче и не пропускать подобные ошибки. Вместе с тем необходимо оформлять отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета в части реализации программ по единому образцу, чтобы было понятно, куда направлены деньги, на какие цели, какой результат конкретно получен от вложенных бюджетных средств, – отметил С. Симонов.

Депутат Татьяна Яковлева констатировала низкую эффективность бюджетного планирования, когда нет четкой взаимосвязи между расходами и конкретными результатами. Это приводит к усложнению процессов планирования, снижению ответственности администраторов бюджетных программ за определение и достижение целей, возникают стимулы к постоянному «раздуванию» расходов.

– Депутаты неоднократно поднимают эти вопросы, направляют запросы, однако ответы не получены или получены неполные, формальные, которые можно назвать «отпиской», – сказала Т. Яковлева.

К слову, вопросы исполнения бюджета были в числе «популярных». Так, сенатор Сергей Бобров призвал усилить ответственность администраторов бюджетных программ за недоосвоение бюджета. Поднимали парламентарии и нерешенные проб­лемы безработицы, низкой эффективности средств, выделенных на реализацию социальных проектов, говорили о важности разработки более четких и конкретных целевых индикаторах при планировании бюджета. Несмотря на обилие критических высказываний, отчеты Правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2015 год были утверждены. Однако парламентарии не преминули дать Правительству ряд рекомендаций.



Прежде всего – пересмотреть целевые индикаторы и показатели всех документов системы госпланирования в целях отражения конечного результата и эффективности. Кроме того, принять меры по снижению государственного долга и роста внешнего заимствования, а также долга субъектов квазигосударственного сектора. Среди рекомендаций также принятие мер по повышению эффективности налогового администрирования в целях исключения потерь бюджета, включение механизмов раннего выявления фактов уклонения от уплаты налогов, потенциальных лжепредприятий.

Парламент рекомендовал Правительству разработать меры, препятствующие обналичиванию денежных средств и стимулирующие безналичный оборот, разработать нормативы оснащенности и нормативы сети по всем направлениям соцсферы.



Рекомендовано исключить из программы «Дорожная карта бизнеса-2020» субсидирование субъектов предпринимательства, занятых в непроизводственной сфере (занимающихся оптово-розничной торговлей, арендой и эксплуатацией недвижимости, предоставлением услуг по организации проживания, в сфере отдыха и развлечений).

Среди рекомендаций также разработка системы оценки эффективности деятельности субъектов квазигосударственного сектора, разработка ограничений, регулирующих ставки вознаграждения при госфинансировании реального сектора экономики через субъекты квазигосударственного сектора и банки второго уровня.

На совместном заседании палат Парламента с докладом «О состоя­нии конституционной законности в РК» выступил председатель Конституционного совета Игорь Рогов.

Заслушав доклад, Парламент принял послание Конституционного совета к сведению.



Выступивший на совместном заседании Премьер-Министр К. Масимов поблагодарил парламентариев за совместную работу, выразив пожелания на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

