​Повысить эффективность использования бюджетных средств

– Нурмухамбет Канапиевич, можно сказать, что как председатель Счетного комитета Вы оказались по другую сторону бюджетного процесса. Если раньше Вы сами были объектом аудита, то теперь придется оценивать деятельность распорядителей бюджетных средств. Как чувствуете себя в этой роли?

– Нормально. Есть позитивный, конструктивный настрой. Да, раньше я работал в сфере исполнительной власти и сам был в роли проверяемого, а теперь должен смотреть на деятельность бюджетополучателей со стороны, с позиции аудитора. И я расцениваю это как новый вызов, новый интересный опыт, поскольку аудиторские проверки затрагивают самые разные сферы, финансируемые в той или иной мере за счет бюджетных средств.

По сути, нужно разбираться во всем, чтобы оценивать эффективность использования государственных ресурсов. И я думаю, что в этом мне поможет мой многолетний опыт работы в экономических структурах, на посту акима города и области, где приходилось контролировать деятельность местных исполнительных органов.

– Теперь Вам придется проверять госструктуры, ведомства, регионы, где Вы работали, где трудятся Ваши бывшие коллеги, друзья. Как считаете, насколько будет сложно в этом плане?

– Я не считаю, что в этом будут какие-то сложности. Передо мной, как перед руководителем высшего органа государственного аудита, поставлены серьезные задачи, и я собираюсь их решать. И мои бывшие коллеги это понимают. Сразу скажу: никаких поблажек, только объективное и серьезное отношение к каждому объекту аудита. Работать с администраторами бюджетных программ будем в конструктивном ключе: мы указываем на нарушения и недостатки, даем соответствую­щие рекомендации, а они их устраняют.

– На Ваш взгляд, нужно ли активизировать работу Счетного комитета?

– В конце 2015 года был принят Закон «О государственном аудите и финансовом контроле», который значительно расширил функции Счетного комитета, разграничил полномочия органов государственного аудита и финансового контроля.

Счетный комитет сейчас работает в режиме государственного аудита, перестраивая свою деятельность. Так что все необходимые полномочия у нас на сегодня имеются. Главное – их качественно и эффективно осуществлять. А нужны ли структурные преобразования или, к примеру, изменения законодательства в сфере государственного аудита, я думаю, покажет время.

– Вы руководите Счетным комитетом меньше месяца. Успели разобраться в работе главного «стража» государственной казны?

– Приходится успевать. Сейчас завершен ряд аудиторских мероприятий, подводим итоги. Уже провели одно заседание. Результаты остальных обсудим и представим широкой общественности.

Помимо этого, активно продвигается подготовка годового отчета Счетного комитета – заключения на отчет Правительства об исполнении республиканского бюджета за 2016 год. Есть установленные сроки внесения его в Парламент.

На прошлой неделе мы рассмот­рели итоги государственного аудита, проведенного в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства.

Выявлены не только значительные финансовые нарушения, но и недоработки в вопросах охраны, воспроизводства и использования лесов, животного мира, пробелы в законодательстве, регулирующем эту сферу.

В целом отмечено отсутствие системности в работе уполномоченного органа, ее фрагментарный характер. К примеру, авиацион­ной охраной не охватывается 70% государственного лесного фонда, а на остальной территории нормы часов облета не соблюдаются. Есть проблемы и в вопросах лесоразведения, соз­дания зеленых зон вокруг населенных пунктов, сохранения популяции животных, в том чис­ле занесенных в Красную книгу. Аудит показал, что во многом это результат низкой квалификации работников подведомственных Комитету лесного хозяйства и животного мира организаций.

Я считаю, что все недоработки, недостатки, пробелы в законодательстве, недостаточный профессионализм исполнителей в конечном итоге и приводят к многочисленным финансовым и иным нарушениям, что подтверж­дают итоги данного аудиторского мероприятия.

– Вы упомянули подготовку к отчету за 2016 год. Какие нарушения чаще всего допускаются? Какие сферы наиболее проблемные?

– Свыше 30% нарушений допущены из-за несоблюдения бухгалтерского учета, Бюджетного кодекса, более 40% – отраслевого законодательства. В то же время благодаря принятым за последние годы мерам, в том числе по совершенствованию нормативной базы, сократилось количество нарушений законодательства о государственных закупках и строительной деятельности.

По итогам аудиторских мероприятий отмечена неэффективная реализация бюджетных прог­рамм, связанная, как правило, с некачественным их планированием, что в последующем негативно влияет на их исполнение, приводит к неосвоению средств.

Особое беспокойство вызвала реализация государственных и правительственных программ. В прошлом году были проверены программы «Саламатты Қазақстан», «Информационный Казахстан-2020», «Дорожная карта бизнеса-2020», Программа по развитию агропромышленного комплекса. Это очень важные социальные программы, на которые выделяются значительные бюджетные средства. Однако государственный аудит показал, что в их реализации есть системные пробелы, в том числе связанные с выбранными механизмами их исполнения.

К примеру, по итогам оценки реализации госпрограммы «Саламатты Қазақстан» установлено, что принимаемые меры пока недостаточно эффективно способствуют увеличению продолжительности жизни населения, снижению материнской, младенческой и общей смертности, заболеваемости ВИЧ и туберкулезом, увеличению выявляемости онкобольных. Ситуацию осложняет нехватка медицинских кадров, особенно в сельских населенных пунктах.

Отмечена низкая эффективность исполнения Национальной скрининговой программы: в результате проведения профилактических мероприятий выявляемость заболеваний у взрослых составила всего 3,4%, у детей – чуть более 16%.

Системные недостатки установлены в таких сферах, как образование, государственная экспертиза, сельское и водное хозяйство, топливно-энергетический комплекс и газовый сектор, транспорт. Многочисленные нарушения выявлены при проведении аудиторских мероприятий в регионах. Это и нарушения, допускаемые при реализации инвестиционных проектов, прог­раммных документов.

Более подробно об этих и других проблемах исполнения бюджета мы будем говорить в мае в стенах Парламента.

– Под занавес прошлого года двое государственных аудиторов Счетного комитета были задержаны по подозрению в получении взятки от руководства «Казавтодора»… Если мне не изменяет память, это первый неприятный опыт для Счетного комитета?

– И, надеюсь, последний. Я считаю, что орган, который занимается аудитом расходования многомиллиардных бюджетных денег, профилактикой нарушений, фактов коррупции, просто обязан быть примером честности и чистоты.

Поэтому сейчас профилактике подобных фактов среди сотрудников Счетного комитета придан новый импульс. В частности, ежегодная ротация кадров, чтобы люди не засиживались на одном месте, привлечение к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения, без проявления какой-либо снисходительности и компромиссов.

Проводится жесткий отбор претендентов на должность государственного аудитора, ужесточен контроль за деятельностью государственных аудиторов на всех этапах аудиторского мероприятия, формируется реестр аффилиированности государственных аудиторов с объектами аудита.

Кроме того, государственный аудитор максимально дистанцирован от объекта, прямой контакт минимизирован, большее внимание уделяется предварительному изучению объекта посредством выполнения запросов с использованием информационной базы.

– А какие задачи поставлены перед Счетным комитетом на текущий год?

– В Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» Глава государства подчеркнул, что необходимо кардинально повысить эффективность использования бюджетных средств.

В первую очередь Президент поручил проверить эффективность использования средств, выделенных трем министерствам: труда и социальной защиты населения, здравоохранения, образования и науки. И это не случайно, поскольку на них приходится более 40% республиканского бюджета, и, самое главное, деятельность этих государственных органов затрагивает интересы повседневной жизни населения страны.

Поэтому данные поручения Главы государства для нас в прио­ритете. Был пересмотрен Перечень объектов государственного аудита на 2017 год с учетом задач, поставленных Президентом. В марте Счетный комитет приступил к реализации аудиторского мероприятия в Министерстве труда и социальной защиты населения, в апреле начнем аудит министерств здравоохранения, образования и нау­ки. Это большие комплексные проверки, которые продлятся несколько месяцев.

Кроме того, наша основная работа – качественно и своевременно провести запланированные согласно Перечню объектов государственного аудита на 2017 год аудиторские мероприятия. Это ряд министерств и несколько регионов. В сферу нашего прис­тального внимания попадет и квазигосударственный сектор. В частности, ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Одно из самых ответственных мероприятий, которые предстоит реализовать в нынешнем году, – предварительная оценка проекта республиканского бюджета. Это новая функция. С прошлого года представитель Счетного комитета участвует в качестве наблюдателя в работе Республиканской бюджетной комиссии. Думаю, это поможет подготовить качественное заключение и дать конструктивные рекомендации по улучшению бюджетного планирования.