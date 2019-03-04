​Повысить эффективность сотрудничества

Делегация Казахстана во главе с министром иностранных дел Бейбутом Атамкуловым приняла участие в Совете министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (СМИД ОИС) в Абу-Даби.

В течение двух дней министры иностранных дел 56 государств – членов ОИС рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с политической ситуацией в исламском мире, пути укрепления межгосударственных отношений, экономического и гуманитарного сотрудничества, обсудили меры по разрешению различных военно-политических и гуманитарных кризисов.

Глава МИД РК отметил уникальную роль ОИС, которой в текущем году исполнилось 50 лет. Как и многие другие международные организации, сегодня она сталкивается с большим количеством вызовов. В связи с этим было заявлено о необходимости реформирования организации, что послужит повышению ее эффективности в решении современных проблем мусульманского мира.

Министр подчеркнул необходимость справедливого и всеобъемлющего решения палес­тинской проблемы и содействия ближневос­точному мирному процессу, стабилизации ситуации в Афганистане. Касаясь сирийского кризиса, Бейбут Атамкулов подчеркнул важность продолжения предпринимаемых международным сообществом усилий, в том числе в рамках Астанинского процесса по Сирии, 12-й раунд которого запланирован к проведению в апреле 2019 года в Астане.

Выразив обеспокоенность по поводу напряженности в отношениях между Пакистаном и Индией, глава МИД РК призвал стороны к максимальной сдержанности и соб­людению норм международного права с целью предотвращения дальнейшей эскалации ситуации.

Министр также акцентировал внимание на дальнейших шагах по реализации внешнеполитичес­ких инициатив Президента

Нурсултана Назарбаева в рамках ОИС. Казахстан призвал участников активнее подключаться к реализации инициативы об Исламском примирении.

В 2019 году Астана примет вторую сессию Генассамблеи Исламской организации по продовольственной безопасности, инициатором создания которой выступил Президент РК. Государства – члены ОИС по праву отдают нашей стране лидерство в сфере координации общей политики по сельскохозяйственному развитию, поставкам продовольствия и борьбе с голодом. Казахстанская делегация призвала страны ОИС активно участвовать в деятельности ИОПБ.

На СМИД было озвучено казахстанское видение мобилизации усилий мусульманского мира в сфере развития научного и технологического потенциала. В этом контексте отдельная признательность была выражена Узбекистану за поддержку и продолжение инициативы Президента РК по проведению саммитов ОИС по науке и технологиям – первый прошел в Астане в 2017 году, второй будет принимать Ташкент в 2020 году.

В ходе работы СМИД были рассмотрены и приняты более 130 резолюций, в том числе по политическим, экономическим, юридическим, гуманитарным и административно-финансовым вопросам. Все казахстанские инициативы были закреплены в соответствующих документах СМИД.

Накануне форума глава МИД РК провел встречу с генеральным секретарем ОИС Юсефом аль-Осеймином, в беседе с которым обсудил вопросы реализации международных инициатив Нурсултана Назарбаева и реформирования ОИС.

Как отметил Бейбут Атамкулов, организация нуждается в преобразовании для соответствия требованиям динамично меняющегося мира. Повышение эффективности ОИС, крупнейшей после ООН международной организации, будет служить интересам и государств-членов, и всего мирового сообщества.

Генсек ОИС высоко оценил роль Казахстана и Президента

Нурсултана Назарбаева в поддерж­ке деятельности организации, укреплении атмосферы доверия и взаимодействия между государствами-членами.

Глава МИД пригласил Юсефа аль-Осеймина на XII Астанинский экономический форум. Была выражена надежда на то, что в работе АЭФ примут участие также крупные инвесторы из стран ОИС.