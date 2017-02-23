Повысить эффективность управления Статьи 674 Инеш Бержанова

Опираясь на мировой опыт



Об особенностях предстоящего реформирования системы государственного управления шла вчера речь на заседании «круглого стола» по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти и влияния этого процесса на последующее социально-экономическое развитие в республике. Организатором встречи в очередной раз выступила Национальная академическая библиотека РК совместно с ГУ «Институт истории государства» Комитета науки МОН Казахстана.



С предложениями по поводу проекта конституционных реформ здесь высказались как эксперты в области конституционного права и государственного управления, так и ученые, профессорско-преподавательский состав вузов, сотрудники библиотек.



Как отметил директор Экспертного института Европейского права и прав человека, доктор юридических наук профессор Марат Башимов, вопрос о перераспределении полномочий между ветвями власти Глава государства озвучил еще на торжественном собрании в честь 25-летия независимости республики.



Тогда Президент указал на то, что настало время рассмотреть вопрос перераспределения полномочий между Президентом, Правительством и Парламентом, и специальная комиссия должна изучить эти вопросы и внести предложения по изменению соответствующих законов, а, возможно, и Конституции.



В итоге уже 25 января года нынешнего на всенародное обсуждение вынесен был проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК», в котором определены основные вопросы перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Документ вызвал огромный интерес, о чем свидетельствует в том числе большое число предложений, поступивших от обычных граждан и представителей научно-экспертного сообщества.



– Венецианская комиссия Совета Европы уже давно вынесла свое решение о том, что Конституция Казахстана соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека, – сказал Марат Башимов. – Но вопросы компетенции ветвей государственной власти всегда вызывали большие вопросы. Усиление президентской власти эксперты объясняли переходным периодом, когда в стране должны были быстро приниматься нормативные правовые акты, направленные на реформы в сфере экономики, которая в свою очередь определяла социальную политику, влияла на внутриполитическую стабильность. Теперь государство окреп­ло, стало стабильным, признанным авторитетным членом международного сообщества и, исходя из реалий, Глава государства предложил провести конституционную реформу.



По словам Марата Башимова, экс­перты отмечают, что перераспределение полномочий между ветвями государственной власти приведет к дальнейшей демократизации политической системы, повышению ответственности и эффективности органов судебной, исполнительной, законодательной власти, более качественному принятию законов, что в конечном счете отразится на социально-экономическом развитии страны, благосостоянии народа.



– В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что в мире нет универсальной формулы государственного устройства, и все находятся в поисках. Наша страна никогда не занималась копированием чужих моделей, находя свои, подчас уникальные решения, хотя есть вопросы, в которых государство все-таки опирается на международный опыт. Кроме того, во многих республиках происходит тенденция по сокращению полномочий президента в системе государственной власти, – пояснил директор Экспертного института Европейского права и прав человека.



Мир меняется на глазах



Спикер также заметил, что в соответствии с предлагаемыми изменениями основные направления руководства государства остаются по-прежнему за Президентом. Речь идет в том числе о ежегодных Посланиях народу страны, в которых определяются главные векторы развития внутренней и внешней политики. Обусловлено это тем, что Лидер нации является Главой государства, его высшим должностным лицом, представляющим Казахстан как внутри страны, так и на международной арене. Он – символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Президент республики обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной власти и их ответственность перед народом.



К слову, все эти нормы отражены в статье 40 действующей Конституции. При этом за Главой государства также остаются вопросы национальной безопасности, основные направления государственного управления. Ведь Президент страны является Верховным Главнокомандующим. В итоге можно сказать, что президентская форма правления как была, так и остается де-юре. Об этом, в частности, свидетельствуют положения пункта 1 статьи 2 Конституции РК.



В нем указано, что «Республика Казахстан является унитарным государством с президентской формой правления», а уже в пункте 2 статьи 91 Конституции РК в редакции вышеназванного проекта Закона РК закрепляется, что «установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления не могут быть изменены».



В целом выработано около 40 предложений по перераспределению полномочий Главы государства, которые могут быть переданы Правительству и некоторым исполнительным органам.



– Как отметил в своем Обращении Нурсултан Абишевич Назарбаев, мир сегодня меняется на глазах. Скорость и сложность общественных процессов нарастает и в Казахстане. Уже сегодня мы должны думать о том, как реагировать на глобальные и региональные вызовы, которые неизбежно поставит грядущая история перед нами. Изменились социально-экономические условия. Причем эти изменения произошли как в мировой экономике, так и в отечественной, – подчеркнул Марат Башимов.



По его словам, именно поэтому сейчас и назрела необходимость перераспределить ряд организационно-правовых и управленческих законодательно установленных полномочий, относящихся к сфере государственного управления и характерных для исполнительной ветви власти. Ряд управленческих полномочий Президента Казахстана может быть передан на нижестоящие уровни управления и перераспределен между Правительством и иными исполнительными органами.



Комплекс поправок в законодательных актах затронет перераспределение организационно-правовых полномочий Главы государства в области экономики, бюджетного планирования и предпринимательской деятельности, которые можно было бы передать в компетенцию Правительства.



Следует также отметить, что на сегодня наблюдается тенденция по усилению контрольных функций Парламента по отношению к исполнительной ветви власти. Усилится взаимодействие населения Казах­стана с избранными ими депутатами Мажилиса.



Высказал эксперт свое мнение и в отношении изменений редакции пункта 2 статьи 26 Конституции РК. В частности, он отметил, что защита права собственности будет поднята на более высокий, то есть конституционный уровень. А кроме того, ранее проведенные легализации имущества и денежных средств вполне обоснованно требуют соответствующей государственной защиты и гарантий со стороны государства.



Безусловно, считает общественный деятель, данная реформа будет способствовать созданию соответствующей системы сдержек и противовесов между ветвями власти.



По его мнению, совершенствование механизма взаимодействия между ветвями власти и системы государственного управления только повысит эффективность государства, скажется на его социально-экономическом состоянии, поднимет уровень социальной защиты населения на более высокий уровень.



По пути эволюции



О ходе реформ государственного управления и их влиянии на социально-экономическое развитие страны также высказался главный научный сотрудник Института истории государства Еркеш Нурпеисов.



Ученый, в частности, указал на то, что Казахстан перешел на новый этап – этап устойчивого развития. Это время, когда окрепли важнейшие институты и заработали механизмы рыночной экономики. Что же касается предложений в проект конституционных реформ, то, по мнению Еркеша Нурпеисова, они, несомненно, станут шагом вперед в процессе эволюции государственного управления.



Однако ряд нововведений пока еще требует доработки. Так, по мнению спикера, для укрепления правовых основ роли Президента в качестве верховного арбитра между ветвями власти было бы целесообразно дополнить Конституцию соответствующими статьями, предусматривающими исключительное право Президента на роспуск Парламента в целом, Сената и Мажилиса, а также Правительства, в случаях непреодолимых разногласий между ними после получения заключения Конституционного совета.



Что касается взаимоотношений между Парламентом и Правительством, то, на взгляд научного сотрудника, связь между ними должна быть более многосторонней при потенциально возрастающей роли законодательного органа по мере дальнейшей демократизации общественной жизни, активизации деятельности политических партий и общественных объединений.



Несколько предложений озвучил Еркеш Нурпеисов и в отношении органов судебной ветви власти. По его мнению, пока еще сохраняется одно обстоятельство, препятствующее общедоступности правосудия. Речь идет о госпошлинах и стоимости услуг адвокатов.



– Думаю, было бы правильно освободить от оплаты государственной пошлины граждан, обращающихся с иском в суд в отношении государственных органов и их должностных лиц, – сообщил выступающий. – Следовало бы также в подобных случаях оказывать гражданам бесплатные юридические услуги по представлению их интересов в суде. Тем самым бы только усилился гражданский контроль над госорганами, его должностными лицами, канул бы в лету чиновничий произвол, особенно на местах.



Свои предложения спикер озвучил и относительно работы органов прокуратуры. Речь шла о практике проведения в порядке общего надзора плановых проверок деятельности хозяйствующих субъектов. По его мнению эти проверки, сопровождающиеся изъятием документов, опросами работников, нередко наложением ареста на расчетные счета предприятий, существенно затрудняют работу бизнеса. А ведь они могли бы проводиться только по заявлениям госорганов, установивших признаки нарушений закона, а также по обращениям граждан в связи с фактами нарушения их прав.



Своим мнением о предложенных нововведениях также на заседании поделились руководитель НАБ РК, доктор педагогических наук, профессор Умитхан Муналбаева, доктор политических наук, профессор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Наубат Калиев. С докладами в ходе встречи выступили доктор экономических наук, профессор, действительный член философско-экономического ученого собрания МГУ им. М. Ломоносова Урак Алиев, а также исполняющий обязанности руководителя отдела Евразийского и политического исследования Института истории МОН РК Николай Лапин.



Свои пожелания высказали и представители регионов, участвовавшие в мероприятии посредством видеоконференцсвязи.

