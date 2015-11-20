Повысить эффективность

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Сергей ГОРБУНОВ
Одна из главных целей его приезда в область – проведение встреч с партийным активом и посещение крупных первичных партийных организаций. Первые контакты с партийцами состоялись в конференц-зале областного филиала партии "Нур Отан". Затем А. Мырзахметов побывал в ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", где побеседовал с руководителями "первичек" предприятий нефтехимической отрасли.

Кроме того, А. Мырзахметов побывал в Аксу, где ознакомился с работой "первичек" завода ферросплавов филиала АО "ТНК Казхром", после чего в Павлодаре с его участием про­шло выездное собрание депутатской фракции областного маслихата по контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, а также средств, выделяемых из Национального фонда по программе "Нұрлы жол".

На состоявшихся встречах Аскар Мырзахметов особо подчеркнул важность усиления партийной работы в регионах для того, чтобы не оставить без внимания острые проблемы, волнующие простой народ, о чем постоянно говорит Председатель партии Нурсултан Назарбаев.

Одна из главных задач партии – проведение разъяснительной работы, мобилизация всех казахстанцев для реализации Пяти институциональных реформ и Плана нации "100 конкретных шагов", контроля за эффективностью выполнения государственных программ. И здесь, по словам А. Мырзахметова, очень важно кадровое укрепление местных филиалов. Этот вопрос находится на контроле Центрального аппарата, где в настоящее время разработаны целевые индикаторы по оценке работы филиалов.

Завершилась рабочая поездка встречей Аскара Мырзахметова с лидерами молодежных организаций области в рамках диалоговой площадки "Еркін пікір".

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