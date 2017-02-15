Повысить экспорт, помогать бизнесу Статьи 580

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о социально-экономическом развитии области по итогам 2016 года. По словам Президента, это перспективный промышленный регион, вместе с тем отмечается ежегодное снижение его экономического вклада в ВВП страны.



– Эта тенденция началась с 2012 года. Нам необходимо найти причины и принять соответствующие меры. Если хотим повысить экспорт сельскохозяйственной продукции, то следует обратить внимание на развитие объектов перерабатывающей промышленности, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.



Глава государства акцентировал внимание на важности развития малого и среднего бизнеса, доведения его доли до 50% в экономике региона. Президент также обозначил приоритеты работы в социальной сфере, включая увеличение количества детских садов, решение вопросов ремонта школ, находящихся в аварийном сос­тоянии, а также ликвидации третьей смены в некоторых образовательных учреждениях.



Аким Актюбинской области доложил о проделанной работе в целях улучшения экономичес­кой ситуации в регионе, в том числе развития промышленного сектора, привлечения инвестиций в аграрную отрасль и обеспечения занятости населения.



– По итогам года наблюдается рост по основным показателям социально-экономического развития области. Самое главное – мы не допустили роста безработицы. В результате своевременной реализации государственных программ в прошлом году было создано 16 тысяч новых рабочих мест, – сказал Бердыбек Сапарбаев.



По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.



