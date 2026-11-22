фото пресс-службы Курултая

Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроекты по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности, поправки по вопросам здравоохранения и проект ратификации Конвенции ООН против киберпреступности.

Поправки по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности с сопутствующими изменениями и дополнениями в Кодекс РК об административных правонарушениях инициированы депутатами Курултая. Законопроекты разработаны в целях реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» и направлены на снижение энергоемкости валового внутреннего продукта. В частности, в рамках поправок планируется наделить уполномоченный орган компетенцией по утверждению правил планирования и реализации энергосервисных договоров, расширить компетенции в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности в городах районного значения, селах, поселках и сельских округах.

Проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения» направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи, развитие медицинских услуг и внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения. Поправки предусматривают законодательное закрепление механизмов развития медицинского туризма, совершенствование правового регулирования цифровизации здравоохранения, укрепление механизмов защиты персональных медицинских данных.

Курултай также рассмотрит проект закона «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям».

Кроме того, на заседании бюро принято постановление об образовании рабочей группы по разработке проекта нового Граж­данского кодекса Республики Казахстан в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана. В состав рабочей группы вошли депутаты от всех фракций, представленных в Курултае, а также представители Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Союза судей, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», адвокатуры, нотариата, научно-экспертного сообщества – всего 35 человек.