Повысить качество контента

Организаторы приурочили этот актуальный диалог к проведению I Международного cаммита журналистики G-Global, который состоится в рамках VII Астанинского экономического форума 21–23 мая. Участники ток-шоу, среди которых были депутат Сената Парламента РК Серик Нугербеков, президент Клуба главных редакторов Кенжебулат Жолдыбай, представитель BBC WorldNews в странах СНГ Сергей Становкин, управляющий партнер компании-разработчика приложений «SmarMope» Аршидин Тохтамов, обсудили сегодняшнюю ситуацию на медиарынке, возможности использования инновационных технологий, мультимедийных программ и приложений в освещении событий с экономическим уклоном.

Международный саммит журналистики G-Global, как отметили спикеры, проводится с целью создания информационной платформы взаимодействия экономического сектора, глобальной журналистики и последних технологий. Саммит призван оценить журналистскую компетентность в работе с экономическими показателями, поддержать актуальные тренды и течения антикризисной информационной политики, способы информирования общественности о возникающих рисках и вызовах, поиска вариантов борьбы с ними. Кроме съезда представителей масс-медиа, ключевыми мероприятиями I Международного саммита журналистики G-Global станут выставка «Информация без границ» и вручение премии G-Global за вклад в мировую журналистику.

Сегодня АЭФ считается лидером по использованию новых технических средств в медиа. Преобразовать специализированные термины и понятия и доступно рассказать зрителю о главных тенденциях на мировом финансовом рынке журналистам сегодня помогают средства визуализации. Сложная экономическая теория раскладывается «по полочкам» в инфографике, а мультимедийные средства журналистики позволяют редакциям не только повысить оперативность трансляции информации, но и значительно расширить аудиторию.

При этом главным качественным показателем работы СМИ, по мнению участников встречи, остается прежде всего контент, а не способ передачи. Работа со сложными экономическими данными и необходимость транслировать читателю и зрителю узкую специфическую информацию в удобоваримой форме – вот главный принцип грамотного журналиста, считают участники дискуссии. По мнению С. Нугербекова, профессиональный рост сотрудников СМИ невозможен без тесного контакта с учеными и ведущими экономическими экспертами. В качестве площадки для постоянного обмена идеями и информацией депутат Сената Парламента РК посоветовал использовать онлайн-дискуссию G-Global. К. Жолдыбай в свою очередь предложил создать специальный пул журналистов для работы на ежегодном Астанинском экономическом форуме. Это позволит сотрудникам СМИ, специализируясь на освещении одного из самых крупных экономических форумов в мире, постоянно углублять свои знания в этой теме.

Юлия ПОЛОНСКАЯ