​Повысить качество медуслуг

Руководитель региона отметил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, государство оказывает беспрецедентную поддержку работникам социальной сферы, в том числе здравоохранения. В частности, в Послании сказано о повышении заработной платы работникам отрасли. В целом по области это коснется 3 800 врачей и 7 000 средних медицинских работников. За последние годы в сфере здравоохранения области сделаны существенные шаги вперед. В регионе есть мощная база для создания медицинского кластера на базе мед­университета и лечебных учреждений для обслуживания жителей западных регионов страны.

Несмотря на достижения, есть и ряд проблем, которые были обсуждены на встрече. В первую очередь общественность волнует нехватка кадров. Ощущается недостаток 94 квалифицированных врачей (врачи общей практики, анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, кардиологи, педиатры). И это при том, что местный медуниверситет выпускает ежегодно около 300 молодых специалистов. Из их числа трудо­устраиваются в области лишь 60. Пути решения этой проблемы аким области видит в увеличении числа грантов на подготовку врачей общей практики, подготовке на договорной основе.

Еще один острый вопрос – низкий уровень квалификации медработников: 67,5% врачей области не имеют категории, а с высшей категорией – только 8,9%. Поэтому, как отметил глава региона, необходимо усиливать систему непрерывного образования, повышения профессионализма на протяжении всей деятельности врача. Нужно готовить кадры новой формации, отвечающие нынешним требованиям. Медицинскому университету и колледжу следует обновить учебные программы. Более того, нужно сконцентрироваться на подготовке высококвалифицированных менеджеров, повышении престижа профессии, о чем всегда говорит Глава государства.

Обсуждалось на встрече и качество медуслуг. В нынешнем году зарегистрировано 114 жалоб граждан, из них около 40% – обоснованные. Анализ показывает, что наиболее часто поднимаемые вопросы – неудовлетворенность взаимоотношений с медработниками, несоблюдение ими этики. В сегодняшних условиях каждому работнику здравоохранения требуется менять форму отношений с пациентом, быть чуткими к их обращениям. Аким дал поручение управлению здравоохранения и медицинским организациям вести строгий мониторинг в этом направлении, свести на нет бюрократию. Стоит отметить, что для улучшения сервиса в текущем году в регионе открыт сall-центр.

Внимание было акцентировано и на экономии коммунальных расходов на новых объектах. В частности, на оплату коммунальных услуг в областных клинической и детской больницах ежегодно расходуется свыше 120 млн тенге. Для решения этой проблемы предложено строительство автономных систем электро- и теплоснабжения, что позволит уменьшить расходы на комуслуги в два раза. Кроме того, аким области разъяснил важность перехода автотранспорта бюджетных организаций, в том числе медучреждений, на сжиженный газ. Звучали на встрече и другие вопросы. Касаясь, к примеру, проблемы предоставления жилья молодым специалистам, Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что в сельской местности для этого реализуется специальная госпрограмма. Наряду с этим власти ведут переговоры с социальными партнерами, в том числе бизнесменами, о строительстве в Актобе общежития для молодых специалистов в области здравоохранения, образования, культуры и спорта.

В конце встречи аким области подчеркнул, что по поручению Главы государства разрабатывается Госпрограмма «Денсаулық» на 2016–2019 годы, которая основывается на солидарном участии государства, работодателей и граждан в сохранении здоровья.