В ходе заседания обсуждены вопросы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства и повышения конкурентоспособности казахстанского нефтесервиса в свете реализации задач, поставленных в Послании Главы государства «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции».

С докладами выступили руководители крупных отечественных компаний. В дискуссиях приняли участие заместитель Премьер-министра Аскар Жумагалиев, министр энергетики Канат Бозумбаев, вице-министр информации и коммуникаций Кайрат Балыкбаев, вице-министр национальной экономики Серик Жумангарин, председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

* * *

Также под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Совета директоров АО «ФНБ «Сам­рук-Казына».

В ходе заседания заслушаны отчеты по итогам деятельности фонда за 2017 год в рамках Программы трансформации, обсуждены вопросы реализации комплексного плана приватизации и подготовки к IPO активов фонда.