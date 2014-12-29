Повысить культурное развитие казахстанцев считает необходимым Мусахаджаева

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Для повышения общего культурного уровня страны необходима программа интеллектуального развития народа Казахстана, считает Народная артистка РК, профессор, ректор Казахского национального университета искусств, Айман Мусахаджаева, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сейчас это очень актуальный вопрос. В простых школах мы развиваем знания по физике, математике, истории, но забываем о культурной составляющей – этике, эстетике, музыке, танцах, иностранных языках. Раньше во всех школах были уроки музыки, ритмики, танца, хореографии, пения. Сейчас все эти предметы переведены в ранг платных услуг. И большая масса детей воспитываются вне этой культуры. Те родители, у кого есть деньги, отдают детей в платные кружки, но не у всех есть такая возможность. Поэтому нам необходима программа интеллектуального развития народа Казахстана", – сказала Айман Мусахаджаева.
Народная артистка Казахстана и ректор университета считает, что достижения деятелей культуры и искусств Казахстана играют роль стимула к развитию творческого потенциала страны в целом и повышению интереса к собственной культуре: "Казахстанская культура уникальна и многогранна одновременно. На гастролях за рубежом мы в первую очередь играем наши кюи, и это неизменно находит отклик в сердцах зрителей со всего мира. Возможность представлять свою страну на международном уровне – все это очень способствует развитию чувства патриотизма, а также огромной ответственности. Мне кажется, это очень важный элемент воспитания молодого поколения. Например, сейчас наш детский Евразийский симфонический оркестр вылетел в Испанию для того, чтобы дать 10 концертов в рамках учебно-производственной практики. Шестьдесят ребят проедут по всем регионам Испании. В течение будущего года будет реализовано несколько таких программ".
Также в ходе брифинга Айман Мусахаджаева принимала поздравления в связи с присвоением ей звания
"Қазақстанның Еңбек Ері" за выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии РК, активную общественную деятельность и особый вклад в развитие культуры и вспоминала о том, с чего начался университет, который она сейчас возглавляет.
"Я хорошо помню, когда Президент заявил о переносе столицы в Акмолу и необходимости создания учебного заведения, которое бы воспитывало кадры для вновь созданных учреждений культуры – "Астана оперы", филармонии. Мне выпала уникальная возможность приехать и стать инициатором и основателем Казахской национальной академии музыки, реализовать этот проект, который стал сегодня кузницей кадров не только для столицы, но и для всех регионов Казахстана. И то, что мы делаем сегодня, должно выстрелить в последующих поколениях. У нас есть понятие преемственности. Нас воспитывали именитые педагоги, которые с детства поднимали и вели и предоставляли возможность расти, выступая в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня у нас больше возможностей: мы можем возить наши кадры по всему миру, обучать в разных странах, предоставляя стипендию "Болашак" и по академической мобильности. Все, что в них будет сегодня вложено, должно сработать к 2050 году. Но мы требуем от наших студентов главное – проявлять трудолюбие. Потому что любой талант – это 90% труда", – сказала Мусахаджаева, добавив, что именно Президент является эталоном труда.
Наступающий 2015 год станет новой вехой в истории Казахского национального университета искусств, поскольку со следующего года музыкальные вузы РК переходят из ведомства Министерства образования и науки в Министерство культуры и спорта.
"Мы готовим кадры для Министерства культуры, и то, что мы будем очень тесно сотрудничать с нашим уполномоченным органом, – есть большой плюс", – прокомментировала Айман Мусахаджаева.