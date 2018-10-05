Повысить минимальную заработную плату с 2019 года поручил Нурсултан Назарбаев
Инга Селезнева
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил Правительству РК повысить минимальную заработную плату с 28 до 42 тысяч тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Поручаю Правительству с 1 января 2019 года повысить минимальную заработную плату в полтора раза – с 28 до 42 тысяч тенге", – сказал Президент, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Глава государства отметил, что это послужит реальной помощью для каждого казахстанца.
"Это напрямую увеличит оплату труда одного миллиона 300 тысяч человек, работающих во всех отраслях на предприятиях всех форм собственности. А также повышение заработной платы коснется 275 тысяч работников бюджетных организаций, чьи зарплаты вырастут в среднем на 35 процентов. Бюджетники, вы знаете, это учителя и врачи, правоохранительные органы и оборона. На эти цели из республиканского бюджета на 2019-2021 годы надо выделять 96 миллиардов тенге ежегодно. При рассмотрении бюджета, я думаю, Парламент это учтет", – заключил Президент.