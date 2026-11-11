На заседании Курултая под председательством Айбека Дәдебай в первом чтении рассмотрены законопроекты по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. Поправки направлены на защиту прав граждан, безопасность детей в Интернете, прозрачную информационную среду и более строгую ответственность платформ.
Как сообщил министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, согласно новеллам, предлагается обязать онлайн-платформы открыть представительства в Казахстане и наказывать за неисполнение предписаний об удалении противоправного контента: за десять месяцев 2026 года выявлено 128,5 тыс. таких материалов, удалено около 70%. Вводятся идентификация пользователей и публичных сообществ с аудиторией свыше пяти тысяч подписчиков, ограничение регистрации детей до 16 лет с проверкой возраста (мессенджеры для общения с близкими и учителями не затрагиваются), лицензирование распространения теле- и радиоканалов через аудиовизуальные платформы, административная ответственность за клевету и нецензурную брань в Сети, а также маркировка официальных ответов госорганов в СМИ.
Министр подчеркнул, что в совокупности инициативы направлены на формирование безопасной, ответственной и открытой цифровой среды и на баланс интересов граждан, государства и участников медиарынка. Для онлайн-кинотеатров предусмотрено определение законных представителей в Казахстане, для граждан – дополнительные гарантии защиты чести, достоинства и права на собственное изображение, а также повышение прозрачности информации об образовательных курсах и оккультных услугах.
Как и стоило ожидать, последовало немало вопросов от депутатов. Их можно объединить в несколько блоков. Первый, самый обсуждаемый, касался детей и границ запрета. Так, депутат Даулет Карибек заметил, что в нынешней редакции норма охватывает слишком широкий круг ресурсов: под ограничение могут попасть электронные дневники, образовательные платформы и сайты с миллионами пользователей. Депутат предложил уточнить понятие онлайн-платформ, исключив образовательные, четко ограничить объем сведений, предоставляемых при подтверждении возраста ребенка, и предусмотреть ограничения для ранее созданных детских аккаунтов.
Арман Кырыкбаев ответил, что это лишь первое чтение и все предложения будут рассмотрены. По его словам, в законопроекте нет ограничений на такие сайты и не затрагиваются мессенджеры. Речь идет только о социальных сетях, а это глобальная тенденция: где-то удачные кейсы, где-то нет.
Как запрет будет работать на практике, спросил депутат Илья Теренченко. Он отметил, что такой запрет эффективен лишь тогда, когда у родителей есть реальные инструменты контроля, а сегодня детские номера оформлены на взрослых, поэтому ни операторы, ни платформы не видят, что за экраном ребенок.
Депутаты уже предлагали ввести детские сим-карты, простые и бесплатные для семей, с автоматической фильтрацией, родительским контролем и верификацией возраста, без раскрытия персональных данных. Кроме того, защита Apple и Google рассчитана в основном на детей до 13 лет, а закон вводит планку 16 лет, и без прямых переговоров с этими компаниями остается разрыв.
– Какая работа ведется с операторами связи и проводятся ли переговоры с компаниями до вступления запрета в силу? – спросил депутат Теренченко.
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин пояснил, что анализ практики других стран показывает: ни один метод в одиночку не дает стопроцентного результата, поэтому готовится комплекс мер.
– Платформа обращается в сервис, чтобы получить сведения: есть ли пользователю 16 лет или меньше, при этом передается токен без раскрытия персональных данных. Родитель сможет указать, что номер передан ребенку, чтобы операторы ограничивали трафик и фильтровали запрещенный контент. Отдельно прорабатывается закрепление самого устройства как детского и фильтрация в общественных сетях Wi-Fi, прежде всего в организациях образования. Мы ожидаем завершить эту работу до вступления норм в силу, – отметил Ростислав Коняшкин.
С образовательной стороны вопрос поставила депутат Екатерина Смолякова. Мировой опыт, напомнила она, показывает, что дети легко обходят запреты. Поэтому наряду с законодательными изменениями школа должна учить цифровой безопасности и предлагать интересную и безопасную альтернативу. Депутат спросила о модуле цифровой медиаграмотности, поддержке отечественного детского контента грантами, школьных кружках и секциях, изменениях в типовых программах и финансировании.
Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова сообщила, что главная цель – не ограничивать, а научить правильно и безопасно пользоваться технологиями: цифровая грамотность введена в уроки от детского сада до колледжа с практическими заданиями и реальными кейсами. С 1-го по 4-й класс внедряются уроки цифровой грамотности и искусственного интеллекта, пересматриваются образовательные программы, а для педагогов подготовлены программы и видеоролики по безопасному использованию искусственного интеллекта. Вместе с Министерством культуры и информации в дополнительном образовании будут развивать альтернативы: спорт, робототехнику, а также ваучер на дополнительное образование для каждого ребенка.
Второй блок касался ответственности и прозрачности платформ. Депутат Айдос Сарым поддержал регистрацию крупных сообществ, но напомнил, что дезинформация и кибербуллинг часто распространяются через анонимные каналы, владельцев которых сложно установить, и предложил дифференцированный подход: не включать в реестр тех, чья личность уже подтверждена платформой, а также страницы госорганов, компаний и зарегистрированных СМИ.
Министр Арман Кырыкбаев согласился: государственные органы перерегистрировать не будут, а при подготовке закона выяснилось, что среди более 120 тыс. крупных аккаунтов анонимны лишь около 20%. Уже зарегистрированных лиц перепроверять не планируется.
Поправками вводится понятие аудиовизуальных платформ, но, заметила депутат Бота Елеусизова, их виды не дифференцируются: одни, как «Кинопоиск» или ТВ+, ретранслируют телеканалы; другие, как Netflix, Apple TV и Amazon, не делают этого. Она предложила четко предусмотреть для последних лишь назначение законного представителя и соблюдение законодательства о масс-медиа и кинематографии.
Министр Арман Кырыкбаев пояснил, что требование о лицензии касается только телеканалов, распространяющих новости, а к кинотеатрам оно не предъявляется.
– Открытие представительств необходимо, без них возникают вопросы с налоговыми обязательствами, и невозможно выстроить работу с компаниями, – пояснил он.
Депутат Наталья Рамазанова поддержала штрафы для платформ за неисполнение предписаний об удалении противоправного контента и кибербуллинга в отношении детей, но усомнилась в их силе: максимальный штраф для крупного предпринимательства составляет 200 МРП. Для казахстанских компаний это существенная сумма, а для глобальных платформ вроде TikTok, Instagram и YouTube – почти незаметная. Она спросила: будет ли наказание реально стимулировать их соблюдать требования?
Арман Кырыкбаев признал ее доводы, отметив, что в Турции, Австралии, а недавно и в Азербайджане предусмотрены значительно более высокие санкции, и выразил готовность обсудить конкретные предложения.
Сейчас платформы обязаны в течение 24 часов удалять по предписанию лишь информацию о кибербуллинге в отношении ребенка. Законопроект расширяет перечень на противоправный контент, но, отметил депутат Жаркынбек Амантайулы, опасные материалы – от детской порнографии и продажи наркотиков до пропаганды суицида, насильственных стримов и дипфейков – могут причинить вред буквально за несколько часов. Он предложил включить в перечень противоправные пранки, стримы с угрозой здоровью и дипфейки.
Глава МКИ Арман Кырыкбаев полностью согласился, отметив, что сама концепция законопроекта построена на блокировании противоправного контента, а перечень в статье 14 действительно неполный.
Третий блок объединил защиту прав граждан и качество информации. Депутат Максим Рожин поддержал уточнение случаев, когда допустимо распространять изображение человека без согласия, назвав норму своевременной в эпоху дипфейков, но предложил сохранить баланс между защитой частной жизни и правом общества знать о нарушениях закона. В свою очередь Арман Кырыкбаев подчеркнул – частная жизнь неприкосновенна, это требование Конституции, а вот съемка должностного лица на официальном совещании, например, в стенах Курултая, согласия не требует.
Депутат Гульзира Атабаева, поддержав ответственность за нецензурную брань как острую проблему, предложила дать суду более широкий выбор санкций вместо ареста до 30 суток и общественных работ до 100 часов при повторном нарушении: штрафы, работы или арест в зависимости от обстоятельств.
Арман Кырыкбаев заверил, что цель закона – не наказывать любой ценой, а предотвращать нарушения, то есть вести профилактику, а нормы опираются на правоприменительную практику по мелкому хулиганству. Вопрос он готов обсудить на рабочей группе, пригласив представителей правоохранительного блока.
Завершил обсуждение депутат Марат Шибутов. Маркировка ответов госорганов, отметил он, поможет читателям и зрителям отличать официальную позицию от другой информации. Но для работы нормы нужны понятные правила: какие именно ответы маркировать, считаются ли официальной позицией личные комментарии сотрудников и как это будет выглядеть на телевидении, радио, в газетах и онлайн.
По словам Армана Кырыкбаева, речь идет о борьбе с дезинформацией, которая актуальна для многих государств: в спорных ситуациях с большим общественным резонансом простому гражданину сложно отличить, где правда.
– Официальной позицией считаются слова первого руководителя и любого лица, которое он на это уполномочил: заместителей, председателей комитетов, официального представителя, пресс-секретаря. В видео можно сделать пометку, а в аудио диктор может сопроводить зачитываемый текст комментарием, что это официальная позиция. Детали текстовой маркировки отработаем в подзаконном акте, – пояснил Арман Кырыкбаев.
Согласно повестке, депутаты рассмотрели еще ряд вопросов. Так, ратифицированы Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств – членов Организации тюркских государств. Также депутаты приняли Закон «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы».
Кроме того, было заслушано послание Конституционного суда РК «О состоянии конституционной законности в РК», озвученное главой ведомства Эльмирой Азимовой. Также на заседании принято решение о создании при Курултае I созыва Молодежного совета. Как отметила член Комитета по международным делам, обороне и безопасности, депутат Дана Медеуова, совет станет постоянной диалоговой площадкой для объединения молодежных инициатив, их системного продвижения и налаживания прямого взаимодействия молодых граждан с депутатским корпусом.