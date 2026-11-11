На заседании Курултая под председательством Айбека Дәдебай в первом чтении рассмотрены законопроекты по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа. Поправки направлены на защиту прав граждан, безопасность детей в Интернете, прозрачную информационную среду и более строгую ответственность платформ.

фото пресс-службы Курултая

Как сообщил министр культуры и информации Арман Кырыкбаев, согласно новеллам, предлагается обязать онлайн-платформы открыть представительства в Казахстане и наказывать за неисполнение предписаний об удалении противоправного контента: за десять месяцев 2026 года выявлено 128,5 тыс. таких материалов, удалено около 70%. Вводятся идентификация пользователей и пуб­личных сообществ с аудиторией свыше пяти тысяч подписчиков, ограничение регистрации детей до 16 лет с проверкой возраста (мессенджеры для общения с близкими и учителями не зат­рагиваются), лицензирование распространения теле- и радиоканалов через аудиовизуальные платформы, административная ответственность за клевету и нецензурную брань в Сети, а также маркировка официальных ответов госорганов в СМИ.

Министр подчеркнул, что в совокупности инициативы направлены на формирование безо­пасной, ответственной и открытой цифровой среды и на баланс интересов граждан, государства и участников медиарынка. Для онлайн-кинотеатров предусмот­рено определение законных представителей в Казахстане, для граждан – дополнительные гарантии защиты чести, достоин­ства и права на собственное изоб­ражение, а также повышение прозрачности информации об образовательных курсах и оккультных услугах.

Как и стоило ожидать, последовало немало вопросов от депутатов. Их можно объединить в несколько блоков. Первый, самый обсуждаемый, касался детей и границ запрета. Так, депутат Даулет Карибек заметил, что в нынешней редакции норма охватывает слишком широкий круг ресурсов: под ограничение могут попасть электронные дневники, образовательные платформы и сайты с миллионами пользователей. Депутат предложил уточнить понятие онлайн-платформ, исключив образовательные, четко ограничить объем сведений, предос­тавляемых при подтверждении возраста ребенка, и предусмот­реть ограничения для ранее созданных детских аккаунтов.

Арман Кырыкбаев ответил, что это лишь первое чтение и все предложения будут рассмот­рены. По его словам, в законопроекте нет ограничений на такие сайты и не затрагиваются мессенджеры. Речь идет только о социальных сетях, а это глобальная тенденция: где-то удачные кейсы, где-то нет.

Как запрет будет работать на практике, спросил депутат Илья Теренченко. Он отметил, что такой запрет эффективен лишь тогда, когда у родителей есть реаль­ные инструменты контро­ля, а сегодня детские номера оформ­лены на взрос­лых, поэтому ни операторы, ни платформы не видят, что за экраном ребенок.

Депутаты уже предлагали ввес­ти детские сим-карты, прос­тые и бесплатные для семей, с автоматической фильтрацией, родительским контролем и верификацией возраста, без раскрытия персональных данных. Кроме того, защита Apple и Google рассчитана в основном на детей до 13 лет, а закон вводит планку 16 лет, и без прямых переговоров с этими компаниями остается разрыв.

– Какая работа ведется с операторами связи и проводятся ли переговоры с компаниями до вступления запрета в силу? – спросил депутат Теренченко.

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин пояснил, что анализ практики других стран показывает: ни один метод в одиночку не дает стопроцентного результата, поэтому готовится комплекс мер.

– Платформа обращается в сервис, чтобы получить сведения: есть ли пользователю 16 лет или меньше, при этом передается токен без раскрытия персональных данных. Родитель сможет указать, что номер передан ребенку, чтобы операторы ограничивали трафик и фильтровали запрещенный контент. Отдельно прорабатывается закрепление самого устройства как детского и фильтрация в общественных сетях Wi-Fi, прежде всего в организациях образования. Мы ожидаем завершить эту работу до вступления норм в силу, – отметил Ростислав Коняшкин.

С образовательной стороны вопрос поставила депутат Екатерина Смолякова. Мировой опыт, напомнила она, показывает, что дети легко обходят запреты. Поэтому наряду с законодательными изменениями школа должна учить цифровой безопасности и предлагать интересную и безо­пасную альтернативу. Депутат спросила о модуле цифровой медиаграмотности, поддержке отечественного детского контента грантами, школьных кружках и секциях, изменениях в типовых программах и финансировании.

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова сообщила, что главная цель – не ограничивать, а научить правильно и безопасно пользоваться технологиями: цифровая грамотность введена в уроки от детского сада до колледжа с практическими заданиями и реальными кейсами. С 1-го по 4-й класс внедряются­ уроки цифровой грамотности и искусственного интеллекта, пересматриваются образовательные программы, а для педагогов подготовлены программы и видеоролики по безопасному использованию искусственного интеллекта. Вместе с Министерством культуры и информации в дополнительном образовании будут развивать альтернативы: спорт, робототехнику, а также ваучер на дополнительное образование для каждого ребенка.

Второй блок касался ответственности и прозрачности платформ. Депутат Айдос Сарым поддержал регистрацию крупных сообществ, но напомнил, что дезинформация и кибербуллинг часто распространяются через анонимные каналы, владельцев которых сложно установить, и предложил дифференцированный подход: не включать в реестр тех, чья личность уже подтверждена платформой, а также страницы госорганов, компаний и зарегистрированных СМИ.

Министр Арман Кырыкбаев­ согласился: государственные органы перерегистрировать не будут, а при подготовке закона выяснилось, что среди более 120 тыс. крупных аккаунтов анонимны лишь около 20%. Уже зарегистрированных лиц перепроверять не планируется.

Поправками вводится понятие аудиовизуальных платформ, но, заметила депутат Бота Елеусизова, их виды не дифференцируются: одни, как «Кинопоиск» или ТВ+, ретранслируют телеканалы; другие, как Netflix, Apple TV и Amazon, не делают этого. Она предложила четко предусмотреть для последних лишь назначение законного представителя и соблюдение законодательства о масс-медиа и кинематографии.

Министр Арман Кырыкбаев пояснил, что требование о лицензии касается только телеканалов, распространяющих новости, а к кинотеатрам оно не предъявляется.

– Открытие представительств необходимо, без них возникают вопросы с налоговыми обязательствами, и невозможно выстроить работу с компаниями, – пояснил он.

Депутат Наталья Рамазанова поддержала штрафы для платформ за неисполнение предписаний об удалении противоправного контента и кибербуллинга в отношении детей, но усомнилась в их силе: максимальный штраф для крупного предпринимательства составляет 200 МРП. Для казахстанских компаний это существенная сумма, а для глобальных платформ вроде TikTok, Instagram и YouTube – почти незаметная. Она спросила: будет ли наказание реально стимулировать их соблюдать требования?

Арман Кырыкбаев признал ее доводы, отметив, что в Турции, Австралии, а недавно и в Азербайджане предусмотрены значительно более высокие санкции, и выразил готовность обсудить конкретные предложения.

Сейчас платформы обязаны в течение 24 часов удалять по предписанию лишь информацию о кибербуллинге в отношении ребенка. Законопроект расширяет перечень на противоправный контент, но, отметил депутат Жаркынбек Амантай­улы, опасные материалы – от детской порнографии и продажи наркотиков до пропаганды суицида, насильственных стримов и дипфейков – могут причинить вред буквально за несколько часов. Он предложил включить в перечень противоправные пранки, стримы с угрозой здоровью и дипфейки.

Глава МКИ Арман Кырыкбаев полностью согласился, отметив, что сама концепция законопроек­та построена на блокировании противоправного контента, а перечень в статье 14 действительно неполный.

Третий блок объединил защиту прав граждан и качество информации. Депутат Максим Рожин поддержал уточнение случаев, когда допустимо распространять изображение человека без согласия, назвав норму своевременной в эпоху дипфейков, но предложил сохранить баланс между защитой частной жизни и правом общества знать о нарушениях закона. В свою очередь Арман Кырыкбаев подчеркнул – частная жизнь неприкосновенна, это требование Конституции, а вот съемка должностного лица на официальном совещании, например, в стенах Курултая, согласия не требует.

Депутат Гульзира Атабаева, поддержав ответственность за нецензурную брань как острую проблему, предложила дать суду более широкий выбор санк­ций вместо ареста до 30 суток и общест­венных работ до 100 часов при повторном нарушении: штрафы, работы или арест в зависимости от обстоятельств.

Арман Кырыкбаев заверил, что цель закона – не наказывать любой ценой, а предотвращать нарушения, то есть вести профилактику, а нормы опираются­ на правоприменительную прак­тику по мелкому хулиганству. Вопрос он готов обсудить на рабочей группе, пригласив представителей правоохранительного блока.

Завершил обсуждение депутат Марат Шибутов. Маркировка ответов госорганов, отметил он, поможет читателям и зрителям отличать официальную позицию от другой информации. Но для работы нормы нужны понятные правила: какие именно ответы маркировать, считаются ли официальной позицией личные комментарии сотрудников и как это будет выглядеть на телевидении, радио, в газетах и онлайн.

По словам Армана Кырыкбае­ва, речь идет о борьбе с дезинформацией, которая актуальна для многих государств: в спорных ситуациях с большим общест­венным резонансом прос­тому гражданину сложно отличить, где правда.

– Официальной позицией считаются слова первого руководителя и любого лица, которое он на это уполномочил: заместителей, председателей комитетов, официального представителя, пресс-секретаря. В видео можно сделать пометку, а в аудио диктор может сопроводить зачитываемый текст комментарием, что это официальная позиция. Детали текстовой маркировки отработаем в подзаконном акте, – пояснил Арман Кырыкбаев.

Согласно повестке, депутаты рассмотрели еще ряд воп­росов. Так, ратифицированы Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств – членов Организации тюркских государств. Также депутаты приняли Закон «О республиканском бюджете на 2027–2029 годы».

Кроме того, было заслушано послание Конституционного суда РК «О состоянии конституционной законности в РК», озвученное главой ведомства Эльмирой Азимовой. Также на заседании принято решение о создании при Курултае I созыва Молодежного совета. Как отметила член Комитета по меж­дународным делам, обороне и безопасности, депутат Дана Медеуова, совет станет постоян­ной диалоговой площадкой для объединения молодежных инициатив, их системного продвижения и налаживания прямого взаимодействия молодых граждан с депутатским корпусом.