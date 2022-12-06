Повысить прозрачность процесса приватизации в Казахстане поручил глава Правительства

Реализация Комплексного плана сократит к 2025 году долю участия государства в экономике до 14%.

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Правительство намерено сократить к 2025 году долю участия государства в экономике до 14%. Такие перспективы обрисовал премьер-министр Алихан Смаилов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Сокращение доли государства в экономике является одним из важных направлений экономической политики страны. Поэтому вопросы приватизации должны находиться на особом контроле у первых руководителей государственных органов.

Реализация Комплексного плана сократит к 2025 году долю участия государства в экономике до 14%», - отметил Алихан Смаилов на заседании правительства.

Он указал на необходимость обеспечить планомерное отчуждение активов и передачу их на конкурентный рынок.

«Для обеспечения полноценной реализации Комплексного плана необходимо повысить прозрачность процесса приватизации. К сожалению, некоторые регионы идут с отставанием по исполнению плана. Это Мангистауская и Актюбинская области. Государственным органам, акиматам регионов, организациям квазигосударственного сектора необходимо четко придерживаться исполнения плана. По итогам года будут даны соответствующие оценки вашей работы», - резюмировал глава кабмина.



