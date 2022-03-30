Сохранение семейных ценностей, поддержка казахстанских матерей – важнейшие приоритеты проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», стартовавшего в Казахстане.

Старт проекту по поддержке и развитию казахстанских женщин «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» был дан на заседании республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана. В обсуждении новой инициативы приняли участие заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов, вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев, общественные деятели, члены АНК, председатели городских и областных советов матерей, представители других структур ассамблеи. Участники из регионов подключились к дискуссии по видеоконференцсвязи.

Марат Азильханов отметил роль советов матерей АНК в реализации Послания Президента.

– Прежде всего нужно понимать, что программные документы и стратегические реформы, которые заложены в Послании, оказывают влияние на каждую казахстанскую семью. При этом Глава государства всегда уделяет пристальное внимание защите материнства и детства и сохранению семейных ценностей, – подчеркнул спикер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что задачи Послания требуют усиленного взаимодействия государства и неправительственных организаций, системной перезагрузки институтов гражданского общества, глубокого вовлечения общественных структур и активистов в реализацию реформ.



– Члены советов матерей АНК должны использовать все открывающиеся возможности для участия в политической жизни страны – в партийном строительстве, выборах в Парламент и в маслихаты, реализуя тем самым принципы гендерного равенства, привнося стабилизирующий женский характер в политику, – считает завсекретариатом АНК.

Он также напомнил, что Президент объявил 2022-й Годом детей.



– В Послании поставлена конкретная задача – принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе, – добавил Марат Азильханов. – Глава государства также отметил важность эффективного противодействия правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений. Сейчас будет рассматриваться вопрос ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей, а также криминализации статей за подобные правонарушения. Думаю, советы матерей АНК должны активно включиться в работу по защите прав детей, недопущению суицидов, снижению насилия в обществе, в профилактику правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.



Говоря о концепции республиканского проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», спикер сделал акцент на выстраивании эффективного взаимодействия государственных органов и широкого спектра институтов гражданского общества. Он отметил, что проект ориентирован на сохранение семейных ценностей, национальных традиций и воспитание подрастающего поколения.

Подробно о задачах и направлениях проекта рассказала председатель республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана ­Назипа Шанаи.

– Цель проекта – повышение роли женщины и матери в обществе, значимости института семьи и семейных ценностей, а также определяющей роли в развитии духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, – подчеркнула она.

В рамках проекта поставлено пять задач. Первая – создание условий по сохранению и преемственности национальной культуры и лучших традиций в совокупности с принципами модернизации общественного сознания. Вторая – привлечение молодежи к продвижению межэтнического согласия, толерантных отношений. Также планируется создать больше условий для реализации потенциала матерей в общественной, политической, социальной, деловой и других сферах.

Четвертая задача – содействие соз­данию благоприятных социально-экономических условий для матерей, пятая – содействие в разъяснении правовых вопросов по недопущению дискриминации в отношении матерей и женщин в целом.

В рамках заседания председатели ряда региональных советов матерей АНК рассказали о работе на местах при поддержке этнокультурных объединений, а эксперты внесли свои предложения, которые будут рассмотрены в рамках реализации проекта.

Резюмируя выступления участников, зампред АНК Марат Азильханов предложил государственным органам и общественным организациям оказать действенную поддержку советам матерей ассамблеи.

По итогам заседания был дан официальный старт проекту «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» и принята «дорожная карта» по его реализации.