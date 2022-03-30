Свежий выпуск
Повысить роль матерей
Нурберген Адина
корреспондент

Сохранение семейных ценностей, поддержка казахстанских матерей – важнейшие приоритеты проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», стартовавшего в Казахстане.

Старт проекту по поддержке и развитию казахстанских женщин «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» был дан на заседании республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана. В обсуждении новой инициативы приняли участие заместитель Председателя АНК – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов, вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев, общественные деятели, члены АНК, председатели городских и областных советов матерей, представители других структур ассамблеи. Участники из регионов подключились к дискуссии по видеоконференцсвязи.

Марат Азильханов отметил роль советов матерей АНК в реализации Послания Президента.

– Прежде всего нужно понимать, что программные документы и стратегические реформы, которые заложены в Послании, оказывают влияние на каждую казахстанскую семью. При этом Глава государства всегда уделяет пристальное внимание защите материнства и детства и сохранению семейных ценностей, – подчеркнул спикер.

Кроме того, он обратил внимание на то, что задачи Послания требуют усиленного взаимодействия государства и неправительственных организаций, системной перезагрузки институтов гражданского общества, глубокого вовлечения общественных структур и активистов в реализацию реформ.


– Члены советов матерей АНК должны использовать все открывающиеся возможности для участия в политической жизни страны – в партийном строительстве, выборах в Парламент и в маслихаты, реализуя тем самым принципы гендерного равенства, привнося стабилизирующий женский характер в политику, – считает завсекретариатом АНК.
Он также напомнил, что Президент объявил 2022-й Годом детей.


– В Послании поставлена конкретная задача – принять системные меры для снижения уровня насилия в обществе, – добавил Марат Азильханов. – Глава государства также отметил важность эффективного противодействия правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений. Сейчас будет рассматриваться вопрос ужесточения наказания за насилие в отношении женщин и детей, а также криминализации статей за подобные правонарушения. Думаю, советы матерей АНК должны активно включиться в работу по защите прав детей, недопущению суицидов, снижению насилия в обществе, в профилактику правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.


Говоря о концепции республиканского проекта «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт», спикер сделал акцент на выстраивании эффективного взаимодействия государственных органов и широкого спектра институтов гражданского общества. Он отметил, что проект ориентирован на сохранение семейных ценностей, национальных традиций и воспитание подрастающего поколения.

Подробно о задачах и направлениях проекта рассказала председатель республиканского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана ­Назипа Шанаи.

– Цель проекта – повышение роли женщины и матери в обществе, значимости института семьи и семейных ценностей, а также определяющей роли в развитии духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, – подчеркнула она.

В рамках проекта поставлено пять задач. Первая – создание условий по сохранению и преемственности национальной культуры и лучших традиций в совокупности с принципами модернизации общественного сознания. Вторая – привлечение молодежи к продвижению межэтнического согласия, толерантных отношений. Также планируется создать больше условий для реализации потенциала матерей в общественной, политической, социальной, деловой и других сферах.

Четвертая задача – содействие соз­данию благоприятных социально-экономических условий для матерей, пятая – содействие в разъяснении правовых вопросов по недопущению дискриминации в отношении матерей и женщин в целом.

В рамках заседания председатели ряда региональных советов матерей АНК рассказали о работе на местах при поддержке этнокультурных объединений, а эксперты внесли свои предложения, которые будут рассмотрены в рамках реализации проекта.

Резюмируя выступления участников, зампред АНК Марат Азильханов предложил государственным органам и общественным организациям оказать действенную поддержку советам матерей ассамблеи.

По итогам заседания был дан официальный старт проекту «Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт» и принята «дорожная карта» по его реализации.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Гонцы весны
Свежий выпуск
Даль веков Мориса Симашко
Свежий выпуск
О самом важном – без купюр
Свежий выпуск
С учетом гендера и обстоятельств
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021