Повысить цены билетов на иностранные фильмы в кинотеатрах Казахстана предложил Акан Сатаев
Жания Уранкаева
Повысить цены билетов на иностранные фильмы в кинотеатрах Казахстана предложил режиссер Акан Сатаев в ходе заседания Правительства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Во время своего выступления известный режиссер озвучил ряд мер, которые позволят казахстанскому кинематографу стать более конкурентным в мировой киноиндустрии.
"Можно было сделать льготы прокатчикам, скажем, освободив их от НДС. Часть этих средств можно направить на формирование фонда кино. Или за счет этого поднять цену билета только на иностранные фильмы. Это даст конкурентное преимущество отечественному продукту", – сообщил Сатаев.
Также, по его мнению, часть от доходов можно направлять на развитие фонда кино.
"Часть этих средств можно направлять в фонд кино, оттуда поддерживать фестивальные фильмы, которые бы завоевывали награды на больших фестивалях, международных киноплощадках, таких как Канны, Берлин, Венеция. Для этого нужно снимать очень хорошее, качественное, полезное, соответствующее мировым стандартам и критериям кино", – добавил режиссер.
Кроме того, Акан Сатаев заявил о необходимости больше снимать блокбастеры, исторические, зрелищные фильмы с потенциалом на международный прокат.
"Мы могли бы еще экспортировать свою историю и культуру всему миру. Такие герои, как Томирис, Султан Бейбарыс – это наши предки, которые влияли на ход мировой истории, и об этом мы должны говорить всему миру. Реализация таких проектов требует больших вложений, но нужно понимать, что это будет развивать позитивный имидж нашей страны на международной арене", – продолжил спикер.
По словам Сатаева, продвижение отечественных фильмов в СМИ и наружной рекламе должно расцениваться по ценам социальной рекламы, так как 10-30% бюджета затрачивается на продвижение фильмов.
"Нужно производить полнометражные анимационные фильмы, с потенциалом на мировой рынок. Мы не должны забывать о наших маленьких зрителях, о детях. Надеюсь, что у нас все получится, готов приложить все усилия", – заключил режиссер.
Напомним, Акан Сатаев является режиссером таких рейтинговых картин, как "Рэкетир", "Районы", "Ликвидатор", "Жаужурек мын бала", "Агайынды".